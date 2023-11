Concerts, feu d’artifice, show… Voici le programme complet pour la Fête du Prince

Plusieurs spectacles sont proposés par la Mairie pour les Monégasques et les résidents.

Le 19 novembre approche, et cette année, comme les années précédentes, plusieurs animations sont proposées. Un après-midi récréatif et deux concerts sont organisés à l’Espace Léo Ferré ainsi qu’une soirée festive et un stockfish géant au Marché de la Condamine. Tous les détails par ici :

Mercredi 15 novembre : Fête Nationale des enfants (de 14 heures à 18h30)

Un après-midi entièrement dédié aux enfants de 4 à 12 ans se tiendra au sein de la salle de spectacle. Le concept est de recréer la Principauté, ses lieux, ses évènements et ses symboles au travers d’animations, d’activités et d’ateliers.

Au programme : structures gonflables (forêt exotique, toboggan clown), activités ludiques (jeux en bois, cabanesforaines…) et jeux (zones de foot, basket, grand circuit de voitures télécommandées de Formule 1… ) Pour les enfants de 4 à 12 ans, accompagnés obligatoirement d’un adulte.

Samedi 18 novembre : fête au Marché de la Condamine, feu d’artifice et show musical

À partir de 19h30 : La Fête Nationale au Marché de la Condamine ! Comme à l’accoutumée, une soirée festive se tiendra sur réservation auprès des commerçants de la Halle.

À 20h15 : feu d’artifice sur le Port de Monaco. Zone sonorisée sur le quai Albert Ier.

À 21 heures : place à un show musical avec « Blønd and Blönd and Blónd ! ».

Composé de Tø, Glär et Mår, le trio chante ensemble depuis leur plus tendre enfance suédoise. Nourris d’une curiosité insatiable et d’un amour immodéré pour les classiques de la chanson française, ils les réécrivent, les détournent et les interprètent avec une singularité surprenante. Pour les adultes et les enfants à partir de 10 ans, accompagnés d’un adulte.

Dimanche 19 novembre : stockfish géant et concert de Nach

À midi : un stockfish géant sera préparé sur la Place d’Armes avec possibilité de restauration sur place ou à emporter (sans réservation)

À 18 heures : la chanteuse Nach, de son vrai nom Anna Chedid, se produira sur la scène de l’Espace Léo Ferré. Autrice, compositrice, interprète, la musicienne de 36 ans est la plus jeune de la famille Chedid. En pleine tournée avec son nouvel album « Peau Neuve », elle s’arrêtera en Principauté accompagnée de son piano pour un concert pop-rock francophone à ne manquer sous aucun prétexte. Pour les adultes et les enfants à partir de 10 ans, accompagnés d’un adulte.

Fête Nationale : comment nos aînés peuvent-ils recevoir leur présent ?

Pour retirer les invitations :

Le rendez-vous est donné en Mairie pour récupérer les invitations qui permettront l’accès aux événements mais également à l’Espace Léo Ferré de 9 heures à 16 heures sur présentation de la carte d’identité, de la carte de séjour ou du Livret de Famille pour les enfants résidents.