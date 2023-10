Fête Nationale : comment nos aînés peuvent-ils recevoir leur présent ?

En 2019, la Princesse Stéphanie et sa fille Camille Gottlieb avaient distribué quelque 800 paniers garnis au Foyer Rainier III - © Axel Bastello et Frédéric Nebinger / Palais Princier

Les inscriptions sont prévues cette semaine.

Il en va de la tradition à Monaco. Chaque année, à l’occasion de la Fête du Prince, un cadeau est offert aux ainés monégasques. Pour le recevoir, les 60 ans et plus ont deux jours pour s’inscrire : jeudi 2 et vendredi 3 novembre.

Deux manières également pour ce faire, soit par téléphone au 99. 98. 84. 90 (service disponible de 8h30 à 17h30) , soit directement sur le site web du Palais Princier disponible via ce lien.

À Monaco, cette association égaye la vie de nos aînés

Si tout va bien, les colis seront déposés dès le mardi 14 novembre prochain par coursier, directement au domicile des bénéficiaires.