Необычный аукцион в Монако: 73 автомобиля от €30 за штуку

Не стоит рассчитывать на люксовые марки©️ Управление по связям с общественностью – Стефан Данна

В Монако готовится необычное событие — аукцион, на котором десятки забытых машин получат шанс на новую жизнь. Это редкая возможность для коллекционеров и просто любителей выгодных покупок.

В четверг, 3 апреля 2025 года, Администрация государственного жилищного фонда проведёт распродажу транспортных средств, изъятых с улиц или официально списанных. Аукцион стартует в 14:00 в аукционном зале «Виктория» по адресу 2 rue Bellevue, Монако. В списке — 73 лота: автомобили, скутеры, велосипеды и мотороллеры. Цены начинаются от €30 за двух- и трёхколёсный транспорт и от €50 за машины.

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Осмотр и участие в аукционе

Прежде чем сделать ставку, у вас будет возможность лично осмотреть все транспортные средства. Для этого организованы три выставки на Паркинге школ по адресу: 3 rue des Guelfes, Монако. Приходите в удобное для вас время:

В понедельник, 31 марта 2025 года, с 14:00 до 17:00

Во вторник, 1 апреля, с 10:00 до 13:00

В среду, 2 апреля, с 14:00 до 17:00

Сделать ставку можно тремя способами — выбирайте, что удобнее: лично в аукционном зале, по телефону в режиме реального времени, или заранее, установив вашу максимальную цену (предварительная ставка подаётся до дня, предшествующего аукциону).

Практическая информация:

Если вы не сможете прийти лично, ничего страшного — весь список лотов доступен онлайн на сайте monservicepublic.gouv.mc. Там же можно скачать форму для участия. Также вы можете забрать её в бумажном виде в офисе Администрации государственного жилищного фонда (4-й этаж, 24 rue du Gabian, Монако). Офис работает по будням с 9:30 до 17:00, кроме официальных праздников.

И не забудьте: здесь вы не найдёте автомобилей класса люкс или редких коллекционных моделей — но шанс на выгодную покупку всё равно отличный!

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