Sir Stelios Haji-Ioannou organise à Monaco sa réunion annuelle easyFamily

L’événement annuel de printemps, organisé par Sir Stelios Haji-Ioannou, créateur et propriétaire de la célèbre marque easy, s’est déroulé les 17 et 18 mai dans les bureaux de l’entreprise à Monaco. Il a rassemblé des membres des différentes marques easyFamily ainsi que des associés qui travaillent en étroite collaboration avec easyGroup.

Réparti sur deux jours, l’événement a été l’occasion pour les représentants des nombreuses marques du groupe d’interagir, d’échanger des idées et d’envisager des collaborations potentielles, grâce à une multitude de mises à jour commerciales et de rencontres.

Nombreuses marques, nombreux intervenants !

L’hôte Stelios Haji-Ioannou, créateur et propriétaire de la marque easy © easyGroup

Le nombre et la variété des intervenants reflétaient l’étendue des services proposés par le groupe en pleine expansion. Le premier jour, on pouvait notamment entendre des représentants d’easyJet.com, easyHotel.com, easyStorage.com, easyContainer.co.uk, easyGym.fr et easyCar.com.

Sir Stelios a également organisé une session Zoom en ligne pour s’assurer que personne ne manque la « réunion de famille » © easyGroup

La première soirée s’est terminée par un dîner au prestigieux Yacht Club de Monaco. Elle a été suivie de l’easyQuiz, présenté par Tony Anderson, l’ancien directeur marketing du groupe. Il comportait des questions portant sur la 6ème édition récemment imprimée d’easyHistory. Les deux heureux gagnants ont remporté un séjour sur l’île grecque de Spetses, avec un dîner gratuit pour quatre personnes au sein du luxueux hôtel cinq étoiles Poseidonion Grand Hotel.

Le deuxième jour comprenait deux sessions de travail réunissant des représentants des marques easy et des sociétés associées, telles que easySure.dk, easyHub.com, easyDigital.tech, easyWoo.com, easyCruise.com, easyBoat.com et easySim.global.

Richard Gwilliam et Jim Guest d’easySim.global se fondent dans le décor © easyGroup

La deuxième séance de travail de la journée a porté sur des sujets plus généraux liés au droit et aux marques, avec l’intervention de Martin Lindstrom, spécialiste des marques, sur le rôle que l’IA aura sur les marques du futur. Tony Anderson a parlé des premières marques stratégiques easy en partenariat avec booking.com et des associés de Harbottle & Lewis et Simmons & Simmons sont également intervenus.

Sir Stelios Haji-Ioannou célèbre les 30 ans d’easy

La Fondation Philanthropique Stelios, réactive en cas de besoin

Le « chef de famille » et hôte, Sir Stelios Haji-Ioannou, résident monégasque, a conclu l’événement en présentant la réactivité de la Fondation Philanthropique Stelios pour soutenir des causes qui lui tiennent à cœur. « L’une des choses les plus enrichissantes et les plus satisfaisantes de mon modèle d’entreprise est qu’il me procure un flux de revenus régulier, et j’utilise ce flux de revenus pour rendre à la société ce qu’elle m’a donné. Il finance la Fondation Philanthropique Stelios. Nous avons la grande chance de pouvoir prendre des décisions rapidement et de réagir aux situations d’urgence », faisant référence au récent don de la Fondation de 640 000 £ à l’UNICEF pour nourrir 15 000 enfants malnutris à Gaza. Les administrateurs de la Fondation ont fourni des précisions supplémentaires, mettant ainsi fin à la réunion de famille de printemps de cette année.