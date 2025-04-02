Гастрономические звёзды Монако: где пообедать в зависимости от вашего знака зодиака

Вы когда-нибудь задумывались, какой ресторан в Монако идеально подходит именно вам? Астрология знает ответ! Мы составили небесный гастрономический гид, чтобы вы могли найти заведение, которое идеально совпадает с вашей зодиакальной натурой.

Пока Гид «Мишлен» щедро раздаёт звёзды лучшим ресторанам Монако, Monaco Tribune 1 апреля предлагает взглянуть на гастросцену с другой стороны. Представьте, что ваш знак зодиака — это внутренний гурман, знающий, куда идти: будь то роскошный дворец, модное бистро или уютный гастропаб. Перед вами небесная карта для гурманов, приглашающая познакомиться с местной кухней.

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♈ Овен — VIP-зоны стадиона «Луи II»

Овны — настоящие моторы: энергичные, напористые и всегда в гуще событий. Им подавай место, где бурлит жизнь — например, VIP-зоны стадиона «Луи II». В VIP-ложах спорт сочетается с нетворкингом, а бизнес-завтраки плавно переходят в гламурные обеды. Кухню здесь готовит Le Catering Robuchon Monaco — всё на уровне. Овен с удовольствием впитывает атмосферу силы, решений и амбиций, окружённый представителями местной элиты. Но если ФК «Монако» вдруг проиграет… лучше не стоять у него на пути — он вполне может рвануть на поле выяснять отношения лично!

♉ Телец — Pavyllon Monte-Carlo в Hôtel Hermitage

Телец — гурман с чувством стиля. Он знает толк в удовольствиях и умеет ими наслаждаться. Его рай на земле — Pavyllon Yannick Alléno в Hôtel Hermitage. Здесь всё, как он любит: красиво, вкусно и без суеты. Воскресный бранч может спокойно перетечь в ужин — особенно если на столе яйца-кокот с морскими ежами и чёрной икрой, макароны с копчёной скаморцей и бриошь с фундуком. А рядом — бокал шампанского, идеально подобранный сомелье. Телец будет мурчать от счастья, беседовать с соседями по столику и мысленно уже планировать следующий визит. Ведь это место — сочетание всего, что он ценит: качество, комфорт и капелька роскоши.

♊ Близнецы — из Quai des Artistes прямо в Париж на вертолёте

Близнецы — это про движение, спонтанность и «всё и сразу». Один ресторан? Скучно. Их вечер — это гастрономический марафон. Начать — с устриц и шампанского на Quai des Artistes, продолжить — морепродуктами с картошкой фри в Smakelijk, а потом — чемодан, вокзал, Париж! Ну или вертолёт из Фонвьея, чтобы успеть к резным фруктовым десертам от Седрика Гроле. Эти шедевры — вкусные и инстаграмные, как раз для Близнецов, которые не могут не поделиться каждым моментом. Истории в соцсетях летят одна за другой, как и блюда — разнообразие вдохновляет!

♋ Рак — Рынок Кондамина

Раку, домашнему, душевному и немного сентиментальному, как нигде хорошо на рынке Кондамина. Тут всё, что он любит: тёплая атмосфера, приветливые продавцы, шум, запахи и ощущение настоящей жизни. Он собирает за столом своих близких — на Пляс д’Арм всегда найдётся место для всей семьи, и каждый выберет себе блюдо по вкусу. Пока дети резвятся рядом, Рак наслаждается моментом и с улыбкой наблюдает за происходящим. Правда, слухи о грядущей реконструкции немного тревожат — не потеряет ли рынок частику своей души? Хочется верить, что и после перемен здесь всё так же будут встречать по имени, а не по QR-коду.

♌ Лев — Le Grill в Hôtel de Paris

Льву подавай королевские высоты — буквально. Le Grill, что расположился на восьмом этаже Hôtel de Paris, с его панорамным видом на море — это место, где Лев чувствует себя в своей стихии. Здесь всё стильно и со вкусом: от мишленовской кухни до обязательных пиджаков на вечер. Шеф Франк Черутти подаёт сочные блюда с гриля, а крыша ресторана открывается, впуская звёзды — как раз под стать царственной натуре Льва. Он любит быть в центре внимания, блистать и наслаждаться жизнью красиво — и Le Grill даёт ему такую возможность, не разочаровывая ни в одной детали.

♍ Дева — Les Ambassadeurs by Christophe Cussac

Если бы гастрономия была наукой, то Дева давно бы защитила докторскую диссертацию. А пока — она просто обожает порядок, детали и идеально выверенные вкусы. Всё это она находит в Les Ambassadeurs by Christophe Cussac в Hôtel Métropole. Открытая кухня, идеальное обслуживание, а ещё тележка с 19 (!) видами свежего хлеба — от классических до экзотических, вроде варианта с чернилами кальмара. Меню изобилует точными, изысканными сочетаниями: икра, яйцо в цветке кабачка, лазанья с омаром… А десертная тележка с пятнадцатью мини-шедеврами — просто эстетическая симфония. Даже если Дева захочет придратьсяк этому заведению с двумя звёздами «Мишлен» на погонах— не получится. Всё безупречно.

♎ Весы — Le Salon Rose, Casino de Monte-Carlo

♎ Весы — Le Salon Rose, Casino de Monte—Carlo Весы любят, чтобы было красиво, стильно и со вкусом — именно поэтому они выбирают Le Salon Rose в Казино Монте-Карло. Ресторан, словно драгоценная шкатулка: мягкий свет, уютные уголки, где можно поговорить по душам. Здесь не торопятся — наслаждаются видом на море, тонким сочетанием азиатской и средиземноморской кухни, идеальным балансом вкусов. А после ужина — извечный выбор Весов: покер или рулетка? Благо Казино работает допоздна — времени на раздумья предостаточно.

♏ Скорпион — от Sexy Tacos до Buddha-Bar

Скорпион начинает вечер с перчинкой — в Sexy Tacos на пляже Ларвотто. Острые мексиканские блюда, мощная текила, жара специй — всё, как он любит. У него стойкий характер: ни острый соус, ни кактус (будь он в меню) не испугают. Наоборот — чем горячее, тем интереснее. После — смена настроения. Он переносится в полумрак Buddha-Bar Monte-Carlo. Здесь, среди позолоты, резных панелей и высоких потолков, Скорпион будто возвращается к себе. Пока остальные расслабляются под лаунж, он может часами сидеть напротив огромной статуи Будды, погружённый в свои мысли. В этом месте, полном тайн и символов, он чувствует родную глубину — ту, где всё важно, но не всегда видно снаружи.

♐ Стрелец — Riviera Maybourne

Настоящий авантюрист, Стрелец не усидит на месте — он с удовольствием вырывается за пределы Монако, чтобы открыть для себя Riviera Maybourne в Рокебрюн-Кап-Мартене. Где, как не на вершине скалы с видом от Италии до Монте-Карло, он может почувствовать себя по-настоящему свободным? Здесь, в ресторане Ceto, его ждут морские сокровища — красный тунец, гребешки, голубой омар. А комната для созревания рыбы, где каждый продукт словно рассказывает свою историю, будоражит его любопытство не меньше, чем вкус. Но на этом вечер не заканчивается — вряд ли Стрелец откажется завершить день вместе с Imagin’Air полётом на параплане над Лазурным берегом. Ветер, простор, горизонт — это как раз про него.

♑ Козерог — гастрономия без отрыва от графика

Козерог — человек дела. Погружённый в карьеру, особенно в мире финансов, он просто не может позволить себе роскошь долгого обеда вне офиса. Поэтому выбирает самый рациональный вариант — частный кейтеринг прямо на рабочее место. Переговорная комната легко превращается в ресторан высокого класса, где можно не только перекусить, но и впечатлить клиентов. Успешный и организованный, Козерог может позволить себе блюда от лучших шеф-поваров Монако — не отходя от компьютера. Финансовые рынки не ждут, а офис для него давно стал вторым (если не первым) домом. Еда — как и всё в его жизни — точна, продумана и эффективна. Такой формат позволяет оставаться продуктивным и в то же время наслаждаться гастрономией, на которую он честно заработал.

♒ Водолей — Seaside Juicery

Свободолюбивый и прогрессивный Водолей просто не мог пройти мимо Seaside Juicery — уютного уголка, где забота о себе идёт рука об руку с заботой о планете. Он сразу чувствует себя здесь как дома: всё органическое, местное, этичное, без пафоса, но с идеей. Вдохновляющая атмосфера, яркие смузи и тарелки, полные вкуса и пользы, — это именно тот случай, когда еда не просто вкусная, а настоящая манифестация образа жизни. Джон, основатель заведения, рассказывает не о маркетинге, а о миссии — и Водолей его слышит. Здесь он может быть собой, пробовать новое, фотографировать, выкладывать сторис и вдохновлять других на осознанный подход к питанию. Для Водолея это не просто кафе, а место, где совпадают всё, что ему дорого: свобода, творчество, идеи будущего.

♓ Рыбы — Neptune Beach и La Note Bleue

Мечтательные и чувствительные Рыбы обожают атмосферу Ларвотто — здесь они чувствуют себя как дома. Их можно встретить то в ресторане Neptune на частном пляже, где можно пообедать в тишине у моря, то в La Note Bleue, где живая музыка переплетается с шумом прибоя. Это место идеально подходит для их творческой и романтичной натуры. После неспешной трапезы с видом на Средиземное море Рыбы, как водится, тянутся к стихии — и, возможно, отправляются на погружение с фридайвером Пьером Фролла. В этих синих глубинах, вдали от суеты, они находят то, что так важно для них: покой, вдохновение и ощущение единения с чем-то большим. Здесь они по-настоящему в своей стихии — текучей, загадочной и неуловимой, как сама вода.