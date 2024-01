Où faire du parapente à Monaco et ses alentours ?

La Principauté et ses environs regorgent de lieux et d’adresses pour les amateurs de parapente et ceux qui souhaitent voler dans notre belle région. Découvrez 5 adresses incontournables dans les Alpes-Maritimes.

Imagin’Air à Roquebrune-Cap-Martin

Vous rêvez de survoler la Principauté et la Côte d’Azur comme un oiseau ? N’attendez plus. Imagin’Air est là pour vous.

Depuis 2004, la structure accueille passionnés et curieux au bord de la Méditerranée en hiver depuis Roquebrune-Cap-Martin et aux portes du Mercantour, l’été depuis la Colmiane.

Les amateurs de sensations fortes et de paysages sublimes trouveront leur bonheur (Photo © Imagin’Air)

L’occasion de découvrir le parapente en biplace avec des moniteurs confirmés. Mais surtout de survoler des paysages à couper le souffle.

Du 1er octobre au 30 avril, la plage du Golf Bleu vous offrira un atterrissage inoubliable. Avec en prime, au décollage, un panorama de rêve sur la Côte d’Azur, de Monaco à Vintimille.

Une école de parapente est également ouverte toute l’année. Elle vous permettra de découvrir des sites privilégiés pour la pratique du vol libre, à Tende, Sospel ou encore Auron.

En savoir +

Plusieurs offres sont disponibles, du simple baptême découverte en biplace (100 euros les 15 minutes) au stage de perfectionnement en autonomie pour les niveau bleu du brevet de pilote (180 euros la journée pour une personne).

Pour plus d’informations, rendez-vous directement sur le site internet imagin-air.com ou par téléphone au 06 60 72 60 43.

Azur Parapente à Nice

Présent depuis plus de trente ans, Azur Parapente s’appuie sur une équipe de moniteurs passionnés, qui ne manqueront pas de vous délivrer de précieux conseils tout au long de votre expérience.

Entre mer et montagne, un contraste saisissant (Photo DR)

Ici, vous pourrez goûter aux plaisirs du parapente tout en découvrant notre région vue du ciel. Vous profiterez lors de votre vol d’une incroyable vue sur la Méditerranée, de Monaco à Nice en passant par Roquebrune-Cap-Martin.

L’atterrissage en parapente biplace s’effectue lui sur la plage du Golfe Bleu, toujours à Roquebrune-Cap-Martin, après un décollage du mont Gros, perché à 700 m d’altitude.

En savoir +

Le baptême découverte Roquebrune-Cap-Martin avec 700 m de dénivelé et 15 à 20 minutes de vol s’affiche au prix de 100 euros.

Pour plus d’informations, rendez-vous directement sur le site internet azur-parapente.fr ou par téléphone au 06 80 13 59 15.

Ailéments à Gréolières

Vous souhaitez changer de décor, passer des plages du littoral aux cimes de l’arrière-pays ?

Avec Ailéments, venez découvrir les Gorges du Loup et la pays grassois en survolant le Parc National des Préalpes d’Azur.

L’arrière-pays et le massif du Mercantour, que demander de plus ? (Photo DR)

Situé à moins d’une heure de Nice, c’est un camp de base idéal pour tous les amoureux de sports de nature.

Avec le Cheiron, qui culmine à 1778 m, le massif du Mercantour et le bucolique village de Gourdon en toile de fond, le panorama est à couper le souffle. Et les vols s’effectuent tout au long de l’année !

En savoir +

Plusieurs vols sont disponibles : enfant (90 euros), ascendant (130 euros), prestige (250 euros), vol à ski (70 euros) ou vol pédagogique (200 euros).

Pour plus d’informations, rendez-vous directement sur le site internet ailements.fr ou par téléphone au 04 93 32 10 99.

Aile Libre Parapente à Saint-Vallier-de-Thiey

Pilote depuis 1994 et monitrice brevetée d’état parapente depuis 2002, Marie se fera un plaisir de vous faire découvrir sa passion pour le vol en parapente.

(Photo DR)

Des baptêmes de vols en parapente biplace sont proposés tout au long de l’année dans les Alpes-Maritimes. Ici aussi, profitez du magnifique décor des Préalpes d’Azur.

En plus de l’arrière-pays, Aile Libre Parapente vous permet également, si vous préférez le littoral, des vols au-dessus de la Méditerranée, entre Nice et Menton.

En savoir +

Plusieurs vols et tarifs sont proposés : vol découverte (75 euros), vol ascendance (95 euros), vol performance (115 euros) et vol évasion (190 euros).

Pour plus d’informations, rendez-vous directement sur le site internet ailelibre.com ou par téléphone au 06 63 23 61 42.

L’art de l’air à Roquebrune-Cap-Martin

L’art de l’air, ce sont des passionnés de parapente qui n’ont qu’un objectif : vous faire découvrir le ciel de la Côte d’Azur, sur le merveilleux site de Roquebrune-Cap-Martin.

(Photo DR)

De la vue panoramique au décollage du Mont Gros à la douceur maritime du Golfe Bleu et ses couleurs inoubliables, venez vivre une expérience unique sur le plus beau site de vol libre en France.

Face à la Grande Bleue, vous profiterez d’une vue incroyable sur Monaco, Nice et Roquebrune-Cap-Martin.

En savoir +

Comptez 100 euros pour un vol découverte (10 à 20 min), 140 euros pour un vol découverte double dose (20 à 30 min) ou 200 euros pour plus de 30 minutes de vol.

Pour plus d’informations, rendez-vous directement sur le site internet roquebrunecapmartinparapente.com ou par téléphone au 06 12 42 17 90.