











Два новых ресторана в стенах отеля Maybourne Riviera в Рокбрюн-Кап-Мартен предлагают клиентам отведать блюда средиземноморской кухни, с нотками Прованса, Корсики и Лигурии. Лучшее место, чтобы насладиться панорамным видом на Лазурный берег, от Италии до Монако.

Обращенный к морю, расположенный на утесе скалы, в отеле Maybourne Riviera (ранее известном как Vista Palace) недавно открылись два новых ресторана, меню которых составлено трехзвездочным шеф-поваром Мауро Колагреко.

Ресторан Riviera: переосмысление местной гастрономии

Ресторан Riviera, открывшийся 22 сентября, предлагает клиентам меню, основанное на региональных блюдах, переосмысленных шефом Мауро Колагреко. В меню можно найти буррату, овощной салат графства Ниццы, а также, например, фоккаччу — все чем так известно местное кулинарное наследие. На десерт шеф-повар также предлагает свое фирменное блюдо: лимонный пирог со сливочным мороженым.

Что касается интерьера, то дизайн ресторана был разработан британской студией Bryan O’Sullivan, в цветах, ассоциирующихся с Лазурным берегом. Посуда, в свою очередь, была изготовлена на стекольном заводе в городе Биот и на фабрике в Монако, тем самым подчеркивая богатство и разнообразие местных ремесел.

Наконец, иллюстрации, украшающие меню, представляющие береговую линию между Генуей и Сен-Тропе, являются работой художницы Луны Джулии (Luna Joulia). Она уже работала с шеф-поваром Мауро Колагреко в прошлом.

© Maybourne Riviera

© Maybourne Riviera

Ceto: путешествие между морем и небом

Второе заведение, открывшее свои двери 9 октября, — ресторан Ceto. Расположенный на верхнем этаже здания отеля, гастрономический ресторан от Мауро Колагреко сосредоточил свое меню на морепродуктах. Красный тунец, морские гребешки, камаргские устрицы, голубой омар или даже морской мильфей с водорослями нори на десерт: меню ресторана обыгрывает продукты побережья средиземноморья.

Помимо вкусового аспекта, меню ресторана ставит целью повышение осведомленности клиента о процессе вылова морепродуктах, о сезонности, которую необходимо соблюдать, и даже о рекомендуемой глубине вылова.

Мауро Колагреко также решил установить шкаф для созревания рыбы в центре ресторана. Это позволит избежать излишних отходов и использовать рыбу целиком.

Наконец, и здесь местные ремесла находятся в центре внимания, в частности, глубокие тарелки в форме морских ежей, созданные Мари-Элен Рудье (Marie-Hélène Roudier) из ментонской фарфоровой мастерской Faïences mentonnaises.

© Maybourne Riviera

Получить дополнительную информацию и забронировать столик можно по нижеследующим координатам:

Ресторан Riviera:

+33 4 93 37 22 45

rivierarestaurant@maybourneriviera.com

Ресторан Ceto:

+33 4 93 37 22 44

ceto@maybourneriviera.com

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