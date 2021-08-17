











В Монако торжественно открывается новое заведение шеф-повара, отмеченного звездой Мишлен.

После Ментона новая концепция традиционной и экологичной пекарни, созданная Мауро Колагреко (Mauro Colagreco), появилась на рынке Кондамин в самом центре Монако. Открытие уникальной пекарни было успешным: заведение уже завоевало восторженные отзывы жителей Монако.

«Нас ограбили»

Во вторник утром многие люди пришли на открытие, чтобы попробовать новые лакомства от шеф-повара «лучшего ресторана мира».

Работники с приятным удивлением следили за непрекращающимся потоком клиентов. К полудню оказалось, что запасов практически не осталось. «Нас ограбили, это был настоящий грабеж», — признался управляющий пекарни Жан-Марк Пекаль (Jean-Marc Pécal).

Это открытие было по-настоящему успешным, особенно для середины августа, когда на рынке Кондамин наблюдается снижение потока людей.

«Хлеб действительно превосходный. Такой традиционный хлеб можно хранить не менее пяти дней, это очень практично», — говорит один из покупателей.

«Живой хлеб» — ноу-хау пекарни

Пекарня Mitron Bakery — это результат совместной работы двух ценителей хороших продуктов. Мауро Колагреко, знаменитый шеф-повар ресторана Mirazur и Ролан Фойя (Roland Feuillas), пекарь и основатель «Maîtres de mon moulin».

В пекарне Mitron Bakery Мауро Колагреко собирается вернуть хлебу основное значение в нашем традиционном рационе. Стремясь возродить качество продукции, он взял на себя управление «Au baiser du Mitron», находящимся в Ментоне.

Сегодня в Монако открылось второе заведение с традиционным производственным процессом, уникальным для региона. Команда из пяти человек ежедневно работает над созданием продукции: от производства муки до выпечки готовых изделий.

© Mitron Bakery

© Mitron Bakery

© Mitron Bakery

© Mitron Bakery

Традиционные сорта пшеницы измельчают для выпечки хлеба с классической дровяной печи.

Благодаря этому способу Мауро Колагреко собирается возродить качество хлеба, ведь чрезмерное содержание клейковины в современных продуктах, к сожалению, может нанести вред здоровью потребителя. «Хлеб — это самое здоровое, что может сделать наше общество, но, к сожалению, он может быть и самым вредным для нашего организма и окружающей среды. Мы должны полностью осознавать это».

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Пекарня Mitron Bakery Marché de la Condamine, place d’armes, 98000, Monaco Открыта каждый день (кроме понедельника) с 7.30 до 13.30.