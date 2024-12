Savourez vos fêtes de fin d’année avec Robuchon Monaco

Robuchon Monaco étoffe son offre culinaire pour les fêtes de fin d’année ! Après l’ouverture du Déli Robuchon, il y a un an, Robuchon Monaco dévoile Le Petit Café Robuchon et le restaurant gastronomique Robuchon Monaco, des lieux où élégance et gourmandise se rencontrent.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, les établissements de Robuchon Monaco vous invitent à vivre des moments inoubliables autour d’un brunch festif, de douceurs à emporter ou encore, d’un dîner de réveillon exceptionnel.

Crédits photos : Fabbio Galatioto

Un dîner d’exception pour fêter le réveillon

Le 31 décembre, le restaurant gastronomique Robuchon Monaco vous invite à vivre une expérience inoubliable avec un dîner unique, conçu autour des meilleurs produits de saison. Élaboré par les chefs de Robuchon Monaco, ce menu vous offrira un véritable voyage culinaire. Au tarif de 550 euros par personne, il inclut les eaux, les cafés et une coupe de champagne. À quelques heures de 2025, dans un cadre raffiné, vous célébrerez le réveillon dans les meilleures conditions !

Un brunch festif au Petit Café Robuchon

Puis, le 1er janvier, Le Petit Café Robuchon célèbre la nouvelle année avec un brunch festif. Servi de 12 heures à 17 heures, ce brunch inclut du champagne ou du vin et une sélection de plats raffinés. Le tarif est de 195 euros par personne, avec des prix adaptés pour les enfants : 70 euros pour les moins de 10 ans et 120 euros pour ceux de plus de 10 ans. De plus, Le Petit Café Robuchon vous accueille tous les dimanches pour son brunch traditionnel, au tarif de 95 euros par personne.

Pour parfaire ces instants gourmands et festifs, Robuchon Monaco a également pensé à l’incontournable de la table : la bûche de Noël. Les équipes de Robuchon Monaco et Le Catering Robuchon Monaco ont confectionné avec soin une collection de bûches artisanales. Trois créations sont proposées à emporter : vanille/pécan, pour 6 personnes, marron/clémentine, pour 4 ou 6 personnes et la bûche tout chocolat, également disponible pour 4 ou 6 personnes. Les tarifs sont de 48 euros pour 4 personnes et de 72 euros pour 6 personnes.