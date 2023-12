La justice britannique donne raison à Sir Stelios Haji-Ioannou face à un « voleur de marque »

Le fondateur d’Easy LiveAuction a été condamné à payer des dommages et intérêts au fondateur d’easyGroup.

Une nouvelle victoire de Sir Stelios Haji-Ioannou. Le créateur d’easyGroup et résident monégasque mène depuis quelques mois un véritable combat contre les marques utilisant, sans autorisation, la dénomination « easy ».

Un combat complexe à mener face à ces « voleurs de marque », mais l’homme d’affaires a annoncé dans un communiqué une victoire judiciaire face à Achilleas Achilleous, à l’origine d’Easy LiveAuction, un site de ventes aux enchères en ligne.

Ce dernier a été condamné par la Cour d’appel de la Cour royale de Justice du Royaume-Uni. Il doit ainsi verser 180 000 livres sterling (soit environ 207 000 euros) à easyGroup pour couvrir les frais de justice. La Cour d’appel avait déjà condamné Achilleas Achilleous à payer 28 000 livres sterling (32 000 euros) de dommages et intérêts pour contrefaçon de marque.

La justice a en effet reconnu Easy Live Aucion coupable d’avoir volé les droits de propriété intellectuelle d’easyGroup, en raison d’un logo de nature à « induire le consommateur en erreur » en prétendant que les deux entreprises seraient liées. La Cour d’appel a également estimé que les faits reprochés à Easy Live Auction pouvaient « considérablement réduire les chances [d’easyGroup] de faire payer une autorisation d’utilisation de licence, si un concurrent non agréé était autorisé à profiter de sa clientèle sans payer pour ce privilège. »

« Le vol de marque est rentable pour les voleurs de marque, a déclaré Sir Stelios. Il y aura toujours des opportunistes qui voudront sacrifier la réputation d’une autre entreprise plutôt que d’investir pour construire leur propre entreprise. Comme easyGroup a étendu la famille de marques easy à 100 sous-marques différentes, il est plus probable qu’un voleur de marque s’en sorte en trompant le consommateur, en lui faisant croire qu’il est un membre légitime de la famille de marques easy alors qu’il ne l’est pas. (…) Notre victoire judiciaire prouve que tout ce que nous voulons, c’est faire respecter l’État de droit. Nous devons protéger les consommateurs et les membres de la famille easy, comme easyJet.com, easyHotel.com, easyStorage.com, easyLife.co.uk et beaucoup d’autres qui utilisent le logo « easy », sous licence d’easyGroup. Ce sont les efforts collectifs et exceptionnels des membres de la famille easy qui ont transformé la marque easy en une institution de confiance. »