Сэр Стелиос Хаджи-Иоанну против использования другими брендами приставки easy

Резидент Монако и основатель easyJet подал дюжину исков в Верховный суд Великобритании.

По сообщениям газеты The Times, основатель авиакомпании easyJet и холдинга easyGroup сэр Стелиос Хаджи-Иоанну (Sir Stelios Haji-Ioannou) активно защищает свой бренд, отстаивая своё право на приставку easy.

В октябре прошлого года easyGroup предъявила судебный иск британской музыкальной группе Easy Life, обвиняя её в несанкционированном использовании приставки easy. По утверждениям компании, группа заимствовала элементы рекламных кампаний easyJet для продвижения своей музыки.

Easy Life с юмором прокомментировала эти обвинения в своих социальных сетях, заявив, что музыкальный коллектив вряд ли мог повредить крупной компании. В ответ на это easyGroup выпустила пресс-релиз, с котором говорилось следующее: «Это не только несправедливо по отношению к другим брендам easyGroup, но и может нанести им вред. Например, негативный образ [прим.ред.: основателя Easy Life] Мэтта Матраверса (например, его пришлось уносить со сцены, так как он был слишком пьян для выступления) может плохо отразиться на репутации easyGroup».

Однако борьба продолжается. Согласно данным The Times, резидент Монако подал около дюжины жалоб против аналогичных нарушений. Недавно он обратил внимание на автора песен и музыкального продюсера Финна Кина (Finn Keane), известного под псевдонимом easyFun. На сайте easyGroup говорится, что «мы полагаем, что мистер Кин преднамеренно копировал уникальный стиль бренда easyGroup, стремясь достичь немедленного узнавания своей диджейской деятельности».

Всего лишь пародия?

Речь идет об обложке альбома Deep Trouble, выпущенного в 2015 году, на которой изображен самолет после экстренной посадки на воду. Оформление альбома выполнено в оранжево-белых тонах с использованием шрифта, характерного для easyGroup. «Это была просто шутка», — заявил художник в ответ на обвинения от имени сэра Стелиоса Хаджи-Иоанну. В свою защиту Финн Кин утверждает, что на картинке изображена авиакатастрофа, но в юмористическом ключе. Сэр Стелиос возразил: «Это художественное произведение не просто отличается дурновкусием, налицо ассоциация с по-настоящему трагическим событием, которая может нанести значительный урон репутации брендов easyGroup, особенно easyJet», — после чего потребовал компенсацию принесённого ущерба.

Промоматериалы, использованные Easy Fun — Все права защищены

Помимо предполагаемого несанкционированного использования торговой марки, easyGroup выражает недовольство в отношении пародий, которые могут сбивать потребителей с толку. Однако, как отмечает The Times, в британском законодательстве не предусмотрена специальная защита от пародирования торговых марок, в отличие от таких стран, как США, Канада и Австралия.

«Как правило, пародийное использование названия бренда, особенно когда пародия служит формой художественного или политического выражения, вряд ли причинит вред владельцу торговой марки», — заявил Дэвид Хэнсел, управляющий партнер юридической фирмы Hansel Henson из Лондона, в интервью The Times. Фирма Hansel Henson оказывала консультационные услуги ряду компаний, ставших мишенью для easyGroup, включая Easyart, Easynet, Easy Pizza и Easy Live Auction.

Тем не менее, по информации британской ежедневной газеты, сэр Стелиос Хаджи-Иоанну одержал победу в судебном деле против Easy Life. Этой группе пришлось изменить свое название. На своем официальном сайте easyGroup также сообщает о других судебных решениях в свою пользу, вынесенных Верховным судом Великобритании против «воров брендов». Один из этих случаев касается Easy Car Credit Limited, компании, специализирующейся на продаже подержанных автомобилей, которая также использовала узнаваемые элементы бренда easyGroup в своём маркетинге.