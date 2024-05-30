Флавио Бриаторе: от «Формулы-1» до ночной жизни Монако — история успеха

Флавио Бриаторе живет в Монако уже более десяти лет / Все права защищены

От индустрии моды до паддоков «Формулы-1» — итальянский предприниматель и монегасский резидент стал ключевой фигурой ночной жизни Монако и международного джет-сета. Мы расскажем о многогранной жизни и предпринимательских успехах этого дальновидного и поистине революционного бизнесмена.

«Завтра жизнь продолжится». Эти слова, опубликованные в социальных сетях в конце марта, могут служить девизом Флавио Бриаторе. Прооперированный всего несколько дней назад из-за доброкачественной опухоли сердца итальянский бизнесмен заверил миллионы своих подписчиков, что в свои 74 года — именно столько ему исполнилось 12 апреля — он по-прежнему полон сил и намерен это доказать.

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Для успешного предпринимателя и речи не может быть о том, чтобы выйти на пенсию. Возглавляя множество процветающих компаний, Флавио Бриаторе символизирует европейскую фигуру self-made man — не зря предпринимателя снова выбрали на роль «босса» в итальянской версии реалити-шоу «The Apprentice».

Флавио Бриаторе прожил множество жизней: начав почти с нуля, теперь он общается с величайшими людьми, а его имя стало неотъемлемым атрибутом жизни в Монако. Флавио Бриаторе родился в 1950 году в небольшом городке Вердзуоло в итальянском Пьемонте и был сыном школьных учителей.

«Я родился бедным», — не устаёт повторять тот, кто начал свою карьеру в качестве лыжного инструктора, затем управлял рестораном, а потом работал на Миланской фондовой бирже. Прогуливаясь по набережным Монако, молодой человек был поражен видом яхт, выстроившихся у подножия Княжеского дворца, и в нем проснулся предпринимательский дух.

Бриаторе был принят на работу в компанию Benetton в начале 1980-х годов и помог вывести итальянский бренд готовой одежды на рынок США. Благодаря этому успеху, бренд стал всемирно известным всего за несколько лет.

Именно в 1988 году бизнесмен посетил свой первый Гран-при «Формулы-1» в Австралии в компании Лучано Бенеттона. Назначенный коммерческим директором, а затем директором команды Benetton Formula, Бриаторе стал центральной фигурой в закулисьях автомобильных гонок.

Именно под его руководством и благодаря его революционным методам команда Benetton, возглавляемая Михаэлем Шумахером, завоевала свой первый титул чемпиона мира по автогонкам в 1994 году и подтвердила этот титул в следующем.

Будучи бизнесменом до мозга костей, Бриаторе купил французскую команду Ligier, сблизившись, таким образом, с Renault. В 1996 году под его крыло перешла Scuderia Minardi. Перейдя в Renault в начале 2000-х, Бриаторе продолжил строить свой миф, помогая Фернандо Алонсо завоевать два титула чемпиона мира — в 2005 и 2006 годах.

После более чем десятилетнего перерыва, связанного с решением Международной автомобильной федерации (FIA), которое было отменено французским судом, Бриаторе вернулся в мир профессиональных автогонок в начале 2020-х годов.

В 2022 году человек, который утверждает, что «чувствует себя так, будто никогда не покидал вселенную автогонок», был назначен послом F1, отвечающим за развитие коммерческого сотрудничества. Это возвращение на родину стало для него новой ролью, подходящей для его непревзойденных коммерческих талантов.

Его миссия: «заботиться о спонсорах (…) работать над развитием Гран-при в новых странах, а также продвигать гонки», — резюмирует он. Короче говоря, «делать то, что я умею лучше всего (…). В жизни всегда нужно заниматься тем, что у тебя хорошо получается, не так ли?» — с лёгкой иронией сказал он местной прессе.

По словам Флавио Бриаторе, он «счастлив и польщён возможностью продолжать помогать в коммерческом развитии «Формулы-1», которую он «глубоко любит» и серьёзно относится к своей новой роли посла.

Флавио Бриаторе вместе с Князем Альбером II – Фото из аккаунта Instagram Флавио Бриаторе

Когда он не сопровождает генерального директора группы «Формулы-1» Стефано Доменикали в его поездках по миру, его фигуру можно увидеть рядом с Князем Альбером II, как, например, на Гран-при Италии в 2022 году.

Он всегда находится в первом ряду, со своим гениальным взглядом и интуицией, к которым прислушиваются повсюду. «Формула-1» изменилась за последние годы, — сказал недавно бывший босс команды Renault F1 Team в интервью Sport Bild, — гонки стали более захватывающими благодаря новым машинам. Но и обстановка тоже изменилась. Все эти развлечения для спонсоров и специальных гостей — это прекрасно, но я хочу еще больше поднять этот уровень благодаря своему опыту».

Король монегасских ночей

Держать планку как можно выше — и этот человек знает, о чём говорит. Флавио Бриаторе далёк от того, чтобы довольствоваться заслуженным уходом на пенсию или даже своей новой ролью торгового представителя премиум-услуг F1, он несомненно является одним из самых активных «пенсионеров» в экосистеме Монако. Судя по количеству бизнес-проектов, в которые он вовлечен, его можно назвать гиперактивным. Днем — на трассе, ночью — под дискотечными шарами. Лейтмотив один: вечеринка, роскошь, совершенство.

Концепция ночного клуба Billionaire, представленная в 1997 году в Порто-Черво на Сардинии, сразу же принесла ему успех — впрочем, как и всегда. Концепция развлекательного ресторана, предназначенная для избранных клиентов, сочетает в себе изысканную кухню и высококлассные шоу.

Оригинальная формула пришлась по вкусу представителям элит, и вскоре вечера-кабаре Флавио Бриаторе были перенесены в Дубай, Доху и Эр-Рияд, где в 2022 году заведение Billionaire было признано «Лучшим рестораном Саудовской Аравии». Или в Сен-Мориц (Швейцария), где в декабре следующего года в престижной обстановке Grand Hôtel des Bains Kempinski с блеском пройдёт вечеринка Billionaire.

История клуба Billionaire началась в 1998 году в Порто-Черво, на Сардинии, в клубе, который часто посещали сливки международной элиты — © Стефан Валери в Facebook

В Княжестве Монако Флавио Бриаторе объединился с Société des Bains de Mer (SBM), чтобы летом 2023 года запустить здесь свой бренд Billionaire. Это дало ему новую возможность появиться под софитами вместе с Князем с Альбером II и множеством знаменитостей, которые были очарованы концепцией ужина и шоу, разработанной монегасским мэтром.

Billionaire — это также название роскошной линии готовой одежды, которую уроженец Апеннинского сапога запустил в 2005 году в сотрудничестве с итальянским кутюрье Анджело Галассо. Коллекция отличается ультрадорогими материалами, тщательным кроем, элегантным стилем и приверженностью к роскоши, что характерно для всех проектов Бриаторе.

В этом бренд похож на самого Флавио Бриаторе, которого регулярно можно увидеть в новинках Billionaire Couture. Эклектичный, раскованный и спортивный, он даже некоторое время владел английским футбольным клубом Queens Park Rangers, который затем продал в 2011 году.

Флавио Бриаторе – Фото в Facebook

Но именно в мире ресторанов и клубов эта вечная ночная сова, похоже, преуспевает — в конце концов, разве его первым бизнесом не был ресторан?

Среди них выделяется Twiga, популярная концепция клуба-ресторана, которая завоевала успех по всему миру: конечно, в Монте-Карло, где модные гости могут танцевать под музыку знаменитого диджея Боба Синклера, а также в Майами, Дубае, Дохе, Лондоне и совсем недавно — в итальянском городе Вентимилья.

Twiga Monte-Carlo – Фото в Facebook /Twiga Monte Carlo

Итальянец по происхождению, Флавио Бриаторе также открыл сеть пиццерий Crazy Pizza. Его рестораны, расположенные в Лондоне, Порто-Чево, Монако и Риме, акцентируют внимание на свежих продуктах и домашних блюдах: томатный соус и моцарелла готовятся на месте, а пиццайоло замешивают тесто на глазах у изумленных клиентов — без использования дрожжей для большей легкости.

Предпринимательский дух и стремление к успеху

Группа Majestas под руководством Флавио Бриаторе успешно управляет лицензиями на франшизы Cova и Cipriani. Первое заведение, принадлежащее ведущему мировому производителю товаров премиум-класса LVMH, специализируется на итальянских кондитерских изделиях. Cova — настоящее миланское заведение — является синонимом традиций и высокого качества, и владеет двумя заведениями в Княжестве, которые, по словам Бриаторе, стали «незаменимыми местами и настоящими ориентирами» для гурманов Монако.

Флавио Бриаторе открыл второй ресторан Cova в Княжестве на первом этаже Palais de la Plage — Фото Pasticceria Cova

Ресторан Cipriani, также расположенный в самом сердце Монте-Карло, прочно занял место в списке престижных заведений Княжества.

Благодаря своим заведениям в шести странах и самоотверженной работе более чем 1100 сотрудников, группа Majestas, в которой Бриаторе владеет половиной акций, к 2022 году достигла объема продаж в 80 миллионов евро, утвердившись в качестве бесспорного лидера в секторе роскошных ресторанов, отелей и мероприятий.

Понять, почему список успешных проектов Флавио Бриаторе так впечатляет, несложно: предпринимательство у него в крови.

Флавио Бриаторе часто становится примером для молодых людей, стремящихся начать свой бизнес. В 2017 году он даже выпустил книгу на эту тему под названием Sulla ricchezza («О богатстве»). .

Напоминая, что он «типичный пример человека, родившегося в бедности и построившего своё богатство трудом«, итальянский бизнесмен охотно делится рецептом своего успеха: «Вы должны иметь четкую идею и хорошо знать рынок, — сказал он в интервью Wall Street Italia, — а затем «вы должны следовать строгому плану, начиная с точки А и заканчивая точкой Z. (…) Все наши бренды рождаются из одной и той же философии, которая основывается на сильной и преданной команде. Это гарантия успеха. В ресторанном бизнесе секрет в обслуживании — если сервис отличный, клиент будет доволен (…) Нужно всегда стремиться к самосовершенствованию и обновлению, а не воспринимать успех как данность».

Группа Majestas уже представлена в 20 странах мира — © Флавио Бриаторе в Instagram

Ставя других на первое место

Однако это не мешает Бриаторе наслаждаться своим успехом. Его аккаунт в Instagram, насчитывающий 1,4 миллиона подписчиков, свидетельствует о роскошном образе жизни бизнесмена: частные самолеты, роскошные автомобили и самые красивые уголки мира — часто в компании сына Натана Фалько, родившегося от его союза с моделью Элизабеттой Грегораци.

Глава состояния, оцениваемого в 200 миллионов долларов, Флавио Бриаторе также является гордым владельцем великолепной виллы в Монте-Карло, наполненной произведениями искусства и роскошной мебелью.

Все это богатство в сочетании с его знаменитыми романами способно вызвать зависть и критику, которую он быстро отметает: «Люди не понимают, что именно бизнес и инвестиции создают богатство. Я никогда не видел, чтобы бедный человек создавал рабочие места, и всё же они нападают на богатых».

Неужели успех заставил Флавио Бриаторе окончательно потерять связь с реальностью? Напротив, его многочисленные инициативы и позиции в поддержку обездоленных и местных сообществ говорят об обратном. Бриаторе объединился с монегасской ассоциацией Be Safe, чтобы бесплатно развозить подвыпивших молодых завсегдатаев ночных клубов по домам в целости и сохранности.

Флавио Бриаторе вместе с представителями организации Be Safe – © Фредерик Небенже

Когда Флавио Бриаторе наслаждается отдыхом на своей яхте в Средиземном море и встречает дрейфующее судно с десятками мигрантов, терпящих бедствие, он меняет курс, чтобы отправиться им на помощь.

Именно в этом «фокусе на других» кроется успех бизнесмена, как и в его привязанности к своим детям: «Время, которое я провожу с сыном, — моя самая большая роскошь. Ни одна яхта, ни один предмет или опыт не могут стоить столько же», — недавно заявил заботливый отец. Свою философию он резюмирует так: «Настоящее богатство — это создавать его вокруг себя и видеть, как многие люди вокруг становятся богатыми благодаря тебе».