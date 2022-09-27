Бизнесмен и резидент Монако поделился своими размышлениями с двумя итальянскими СМИ.

В интервью двум итальянским СМИ, mediawebchannel.it и ежедневному изданию Libero, Флавио Бриаторе (Flavio Briatore) поделился плодами своих размышлений о созидании богатства, а также опубликовал их в своем аккаунте в Instagram.

«Люди не поняли, что богатство созидаются предприятиями и инвестициями. Я никогда не видел, чтобы рабочие места создавал бедняк, но, тем не менее, зачастую бедные обвиняют богатых», — посетовал он на портале mediawebchannel.it

Далее резидент Монако раскрыл свою мысль: «Богат не тот, кто на яхте отправляется на Карибы. Когда вы богаты, вы постоянно инвестируете… Мы начали с годового оборота в 10 миллионов, а сегодня он достиг 140 миллионов, и у нас 1 500 рабочих мест».

Бизнесмен также дал развернутое интервью ежедневнику Libero и поделился им в сети Instagram. «Я родился бедным, и бедных я не считаю преступниками», – такие слова вынесены в заголовок статьи.

И это неспроста. Флавио Бриаторе подробно рассказал о том, что против него были выдвинуты обвинения в том, что он, якобы «приравнивает бедных к преступникам». Бизнесмен говорит в свою защиту: «Это безумие. Я типичный пример того, кто родился бедняком и пришел к богатству честным трудом».

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«Мы перестали побуждать молодежь работать»

Интервью для бизнесмена – хорошая возможность подробно рассказать и о своем понимании социальной помощи: «То, чего я требую, не лишено основания, это результат происходящего на моих предприятиях. Когда мы проводим собеседования, первое, о чем спрашивают кандидаты, это будут ли у них выходные, в какие дни они будут отдыхать. Культура меняется, и мотивации уже не хватает.

Я думаю, что сегодня молодёжь убеждена в том, что у них ничего не получится, и они думают, что лучше сидеть дома сложа руки и получать пособие только потому, что у них есть гражданское пособие [с 2019 года существует единое пособие в размере от 480 до 9 360 евро в год, прим.ред.]. (…) Я считаю, что помогать тем, кто не может работать и у кого нет никакого другого источника пропитания, – это святая обязанность, но предоставлять это пособие молодым людям, которым по 20-25 лет, в стране, которая процветает благодаря туристической активности с апреля по октябрь, – это безумие. Поэтому и выходит, что мы сами создаем трудности предприятиям этой сферы и уже не побуждаем молодежь работать».

По мнению Флавио Бриаторе, суть проблемы лежит еще глубже. Отвечая на вопрос об урагане, который в августе нанес ущерб его ресторану Twiga в Версилии, бизнесмен осудил то, что некоторые радовались чужой беде: «В течение целого дня наше несчастье стало предметом радости дня многих. Людей гложет зависть, злоба, они показывают, насколько им претит то, что у кого-то дела идут хорошо. Им бы хотелось, чтобы в беде были все. Если бы ураган разрушил всё, они были бы еще счастливее. Вместо этого, благодаря нашим сотрудникам, которые полтора суток работали без перерыва, мы все восстановили и уже на следующий день открылись, будто ничего не случилось».