Бывший хозяин Renault F1 Team подробно поделился на страницах Forbes своими мыслями о создании богатства и своей воодушевляющей карьерой.

Вернувшись в этом году в Формулу-1 в качестве посланника, параллельно с управлением своими многочисленными делами, Флавио Бриаторе напомнил о важности создания рабочих мест, а не самообогащения.

«Богатство позволяет лечиться у лучших врачей, комфортабельно жить, но это требует огромного труда, так что у вас не остается времени им воспользоваться, заявил он. Настоящее богатство вы создаете вокруг себя, когда видите, как люди вокруг становятся богатыми благодаря вам.»

Взгляд на трудовую занятость в Италии

Что касается социального недовольства в Италии, Флавио Бриаторе считает, что в стране царит еще «коммунистический менталитет», что Италия – «завистливая, ревнивая и злопамятная» страна. Бизнесмен со своим объединением все больше и больше расширяет деятельность на Ближнем Востоке и объясняет, почему он больше инвестирует там, чем на родине.

«Там нет бюрократии и непреодолимых трудностей, заявляет он. В Италии – всегда отвечают отказом. Чтобы запустить проект, нужны месяцы, а иногда и годы. Именно поэтому деятельность моего объединения в Италии очень ограничена. И еще потому, что в странах Ближнего Востока иначе принимают инвесторов. Им помогают.»

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Опять же по поводу Италии бывший владелец английского футбольного клуба «Queens Park Rangers» считает, что «труд облагается чрезмерными налогами», что «зарплаты очень низкие», а «уволить работника не представляется возможным.»

Новая роль в Формуле-1

На вопрос о том, каким он видит хорошего менеджера, Флавио Бриаторе ответил, что менеджер должен убедиться в том, что «каждый участник вовлечен в проект, что он сливается в одно целое с этим проектом и с самим предприятием. Он должен помогать коллегам повышать качество их жизни и давать понять каждому, что он неотъемлем от проекта.»

По поводу своего возвращения в Формулу-1 основатель Twiga объяснил, что он руководит «отстающей развлекательной частью» Paddock Club, параллельно участвуя в «развитии Гран-при в новых странах.»

Флавио Бриаторе высоко оценил работу Стефано Доменикали в течение уже нескольких сезонов, подчеркнув, что «Формула-1 еще никогда не была такой популярной как сейчас.»