L’ancien patron de l’écurie Renault F1 Team s’est longuement confié dans les colonnes de Forbes, au sujet de la création de richesse et de son parcours inspirant.

De retour cette année en Formule 1 dans un rôle d’ambassadeur en parallèle de la gestion de ses nombreuses affaires, Flavio Briatore a tenu à rappeler l’importance de créer de l’emploi, plutôt que de s’enrichir soi-même.

« La richesse permet d’avoir les meilleurs médecins, de vivre une vie confortable, mais cela demande énormément de travail, donc vous n’avez même pas le temps d’en profiter, a-t-il déclaré. La vraie richesse, c’est de la créer autour de vous et de voir de nombreuses personnes autour de vous devenir riches grâce à vous. »

Sa vision du travail en Italie

Au sujet de la gronde sociale en Italie, Flavio Briatore considère que le pays a « une mentalité encore communiste » estimant que l’Italie est « un pays envieux, de jalousie et de rancœur. » De plus en plus présent au Moyen-Orient à travers son groupe, l’Italien a expliqué pourquoi il investissait davantage là-bas et moins dans son pays d’origine.

« Il n’y a pas de bureaucratie et de contraintes asphyxiantes, avance-t-il. En Italie, c’est toujours « non ». Il faut toujours des mois ou même des années pour lancer un projet. C’est précisément pour cette raison que la présence de notre groupe en Italie est très limitée. Mais aussi parce que ce sont des pays où les investisseurs sont accueillis avec une approche différentes. Ils sont aidés. »

Toujours à propos de l’Italie, l’ancien propriétaire du club de football anglais des Queens Park Rangers estime qu’il y’a trop « d’impôts sur le travail », « que les salaires sont très bas » mais qu’il est « impossible de licencier. »

Son nouveau rôle en Formule 1

Interrogé sur ce qui représente à ses yeux un bon manager, Flavio Briatore estime qu’ils doivent « s’assurer que chacun adhère au projet et s’identifie à lui et à l’entreprise. Il doit les aider à améliorer leur qualité de vie et faire comprendre à chacun qu’il fait partie intégrante du projet. »

À propos de son retour en Formule 1, le fondateur de Twiga a expliqué qu’il gérait « la partie divertissement », un service jusque-là à « la traîne », à travers « le Paddock Club », tout en participant « au développement du Grand Prix dans de nouveaux pays. »

Flavio Briatore a également tenu à souligner le travail effectué depuis plusieurs saisons par Stefano Domenicali, en précisant que « la Formule 1 n’a jamais eu la popularité qu’elle a en ce moment. »