Flavio Briatore fait son retour sur la Rai avec « The Apprentice »

La résident monégasque a lancé un appel aux jeunes entrepreneurs.

Le célèbre entrepreneur italien, connu à Monaco pour être le propriétaire des marques Billionaire, Twiga ou encore Cipriani, s’apprête à faire son retour à la télévision italienne avec la reprise d’un des programmes iconiques : « The Apprentice ». Le concept ? Tester les compétences managériales des aspirants entrepreneurs à travers une série de défis exigeants.

La nouvelle a été annoncée par le résident monégasque lui-même, à travers un post Instagram qui a suscité de nombreuses réactions. Sans cacher son enthousiasme pour le retour de « The Apprentice », il a rappelé à ses fans la célèbre phrase « Sei fuori ! » qui signifie : « Tu es dehors ! » et qui l’a rendu célèbre dans son rôle du patron. « J’étais le boss et je le serai toujours », a-t-il d’ailleurs écrit dans sa publication.

L’homme d’affaires en a également profité pour lancer un appel à tous les jeunes hommes et femmes d’affaires en herbe âgés de 19 à 35 ans à envoyer leur candidature pour tenter de participer au show diffusé dès le printemps prochain sur la Rai Due, et non plus sur Sky qui avait accueilli l’émission de 2012 à 2014.