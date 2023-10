Briatore torna sulla Rai con “The Apprentice”

Flavio Briatore è, tra le altre cose, ex direttore delle scuderie di Formula 1 Benetton Formula e del Renault F1 Team © DR

Il residente monegasco ha lanciato un appello ai giovani imprenditori.

Il famoso imprenditore italiano, noto nel Principato di Monaco come proprietario di Billionaire, Twiga e Cipriani, si prepara per il ritorno in TV con uno dei suoi programmi più famosi: “The Apprentice”. Il concept? Mettere alla prova le capacità manageriali di aspiranti imprenditori attraverso una serie di sfide impegnative.

È stato proprio Briatore a lanciare la notizia, in un post su Instagram che ha riscosso un certo successo. Senza nascondere l’entusiasmo per il ritorno di “The Apprentice”, ha ricordato ai suoi fan la famosa frase “Sei fuori!”, che lo ha reso tanto celebre. “Io ero il boss e sarò ancora il boss”, ha detto nel video.

Briatore ha invitato tutti gli aspiranti imprenditori tra i 19 e i 35 anni a inviare le loro candidature per avere la possibilità di partecipare allo show. Il programma andrà in onda dalla prossima primavera su Rai Due, anziché su Sky, dove è stato trasmesso dal 2012 al 2014.