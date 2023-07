Des navettes gratuites pour les fêtards de la Principauté disponibles tous les soirs de l’été

L'association monégasque Be Safe a été créée en Octobre 2017 - © Frederic Nebinger

Habituellement, le dispositif Be Safe est déployé uniquement les week-ends.

Pas une semaine ne passe sans que les magistrats du tribunal correctionnel de Monaco ne rappellent ce message inventé par un célèbre publicitaire : « un verre ça va, deux verres bonjour les dégâts ! » Et pour cause, l’alcool au volant est un problème récurant, malgré tous les efforts déployés par les autorités monégasques pour sensibiliser les automobilistes.

Afin de préserver les fêtards, l’association Be Safe, créée par cinq jeunes femmes dont la fille de la Princesse Stéphanie, assure chaque été la navette entre les établissements de nuit de la Principauté et le domicile des noctambules. Disponible cette saison estivale tous les soirs du 13 juillet au 19 août, de 1 heure à 6 heures du matin, ce service est 100% gratuit.

Monaco et les communes limitrophes

« La navette permet aux gens qui ont trop bu dans les établissements de nuits monégasques de rentrer en toute sécurité. Nous pouvons également les amener dans les communes limitrophes », a détaillé la Présidente de l’association, Camille Gottlieb, sur Monaco Info. Grâce au Twiga et à Five Stars Valets, le service de voiturier, nous allons pouvoir mettre en place cette navette non seulement les week-end mais aussi tous les autres jours de la semaine », a poursuivit celle qui a perdu un ami proche dans de telles circonstances il y a quelques années.

Cliché de novembre 2019 à l’occasion du deuxième anniversaire de l’association – © Direction de la Communication – Manuel Vitali

C’est malheureusement un nouvel accident qui a engendré l’élargissement du dispositif à tous les soirs de la semaine. Selon les informations de Monaco-Matin, c’est l’un des bras droit de Flavio Briatore, propriétaire du Twiga, qui aurait contacté l’association après le drame qui s’est produit sur fond d’alcool et de drogue et qui couté la vie à trois hommes dans le tunnel Louis-II, le premier avril dernier, afin de financer un poste permanent de chauffeur de l’entreprise Five Stars Valets.

Plus d’infos…

Pour bénéficier d’une navette Be Safe, contactez le 06 40 62 76 24.