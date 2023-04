Flavio Briatore a fêté son 73ème anniversaire à Monaco

Un incroyable gâteau a été confectionné pour l’occasion.

C’est à la pâtisserie Cova Monte-Carlo dans le quartier du Larvotto que l’entrepreneur italien a soufflé sa 73ème bougie mercredi 12 avril. Sur une photo publiée sur son compte Instagram, le résident monégasque pose aux côtés de son ex-femme, Elisabetta Gregoraci avec qui il a gardé de bonnes relations, et de son fils Nathan Falco.

Sur ce même cliché, on aperçoit une superbe pièce montée évoquant les plus grands investissements de Flavio Briatore, de la Formule 1 aux clubs et restaurants les plus célèbres comme le Twiga ou le Cova.

Après lui avoir souhaité un joyeux anniversaire, la mannequin Elisabetta Gregoraci n’a pas manqué de taquiner l’homme d’affaire, en publiant une photo d’elle et lui dans une story Instagram, sur laquelle elle a indiqué : « 20 anni che ti supporto e sopporto ». Comprenez par là : « Cela fait 20 ans que je te soutiens et te supporte ».

Flavio Briatore : « La vraie richesse, c’est de la créer autour de vous »

Des posts qui ont suscité de nombreuses réactions de la part des internautes, célèbres ou non, qui ont souhaité le meilleur au septuagénaire.