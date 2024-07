Villa Belgica : le nouveau siège d’UBS Monaco compte offrir une expérience client unique au monde

Propriétaire de la Villa Belgica avenue de Grande-Bretagne, la banque Wealth Management UBS Monaco a souhaité agrandir le bâtiment au style Belle Époque pour y installer son siège, mais surtout, offrir le meilleur à ses clients et futurs investisseurs.

Élue meilleure banque du monde par Euromoney en 2024, UBS prouve une fois de plus son engagement inébranlable à fournir des services de première qualité à ses clients, ainsi qu’à maintenir sa position de leader mondial dans la gestion de patrimoine et de services financiers.

En Principauté, la banque soutient ses clients depuis plus de 60 ans, apportant l’expertise et l’expérience de sa division Global Wealth Management. UBS Monaco s’impose comme l’un des principaux gestionnaires de patrimoine du pays, offrant une gamme complète de services financiers aux particuliers, aux familles et aux entreprises du monde entier.

Face à la concurrence, la banque se distingue par ses conseils financiers personnalisés, ses solutions d’investissement innovantes et ses outils de premier ordre, grâce à une plateforme parmi les mieux structurées de Monaco.

Un espace interactif et une atmosphère unique

Dans la volonté d’offrir la meilleure expérience possible à ses clients, l’entreprise a décidé de porter le projet de la Villa Belgica encore plus loin. Siège historique d’UBS Monaco depuis 1998, elle entre désormais dans une nouvelle ère grâce au célèbre architecte français Jean Nouvel.

Situé au 2 Avenue de Grande Bretagne, le projet comprend la reconstruction et l’élévation de la villa afin de créer de nouveaux espaces uniques pour accueillir les clients et leurs proches dans l’intimité et la confidentialité la plus totale. À l’issue des travaux, prévue pour début novembre, le bâtiment atteindra 1 636m² pour onze étages et deux sous-sols.

« C’est définitivement l’un de nos plus grands projets à Monaco. C’est l’aboutissement d’avoir créé une icône pour notre communauté. C’est également notre façon de dire à Monaco : nous soutenons Monaco, nous aimons Monaco et nous allons y rester de nombreuses années. C’est aussi une façon de dire à nos clients : vous avez une maison, avec trois étages qui vous sont complètement dédiés », précise Alejandro Velez, Directeur Général UBS Monaco.

Au 9e étage, un restaurant privé accueillera les clients pour des meetings décontractés. Au 10e étage, un lounge bar leur permettra de se détendre et de partager un moment de convivialité, et enfin, au 11e, un magnifique rooftop avec une vue à 360 degrés sur la Principauté viendra couronner le tout.

Ce nouveau siège permettra à UBS Monaco d’interagir autrement avec ses clients, en proposant également de nombreux événements autour du vin, de l’art, du yachting, de la finance avec des experts internationaux, du sport avec la Formule 1 ou encore la voile, et bien d’autres expériences encore.

« À Monaco, contrairement à d’autres pays, nous pouvons être très proches de nos clients. D’ailleurs, 80% d’entre eux sont résidents monégasques. Nous sommes convaincus que cette expérience va être encore plus forte que dans d’autres sièges UBS comme à Paris, en Suisse, ou encore aux États-Unis.

Le déplacement des bureaux vers le centre de Monaco facilitera l’accès pour les clients et fera de ce siège historique un lieu privilégié pour les rencontres et les échanges », explique Ernesto de Marzio, Responsable Gestion Patrimoine UBS Monaco.

Un engagement environnemental et des objectifs de certifications

Offrir le meilleur c’est bien, mais en respectant l’environnement, c’est mieux. Le projet de la Villa Belgica, supervisé par le Groupe Michel Pastor, ambitionne de décrocher les prestigieuses certifications BREEAM Excellence et BD2M « Gold » en 2025.

La certification BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) évalue la performance environnementale des bâtiments, assurant des standards rigoureux en matière d’efficacité énergétique, de gestion des ressources et de confort des occupants.

Quant à la certification BD2M (Bâtiments Durables Méditerranéens de Monaco), elle représente le plus haut niveau de reconnaissance en durabilité en Principauté, soulignant ainsi l’engagement d’UBS Monaco envers la durabilité environnementale et la responsabilité sociétale.

