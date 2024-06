Où et comment investir ? Les conseils d’un économiste d’un grand groupe bancaire

Basé à Londres, Edmund Shing prévoit une récession des Etats-Unis en 2025.

Mardi dernier, le Monaco Economic Board (MEB) a eu l’honneur de recevoir l’économiste Edmund Shing à l’occasion de ses Monaco Economic Conferences. Ces dernières ont vu le jour il y a deux ans et proposent des interventions de professionnels émérites.

Publicité

S’appuyant sur des données concrètes, Edmund Shing, directeur des investissements monde du groupe BNP Paribas Wealth Management, a prodigué plusieurs conseils et émis quelques prédictions à destination des professionnels et investisseurs présents dans la salle du Yacht Club de Monaco.

Une récession aux Etats-Unis en 2025

Pour commencer, l’économiste prévoit une récession en 2025 aux Etats-Unis à cause de la baisse des taux directeurs de la FED pour lutter contre l’inflation. Il a expliqué que « cette baisse de l’activité a incité les entreprises à réduire leurs coûts, notamment en taillant dans leurs effectifs ce qui a mécaniquement fait baisser la consommation. Celle-ci représente 80% de la croissance de l’économie américaine, soit 20% de la croissance mondiale. Mon conseil : gardez un œil sur la courbe de l’emploi aux Etats-Unis ! »

© MEB / P.H. Sébastien Darrasse

Dans le cas où une récession se produirait, Edmund Shing a préconisé de se rabattre sur les obligations, correspondant aux emprunts émis par les entreprises sur les marchés.

Investir dans les actions plutôt que les monnaies

Par ailleurs, le directeur des investissements monde du groupe bancaire BNP Paribas a également conseillé de, non plus investir dans les monnaies comme avant, mais de se tourner vers les actions. Il expliquait que « même si les marchés ont battu des records, il est toujours intéressant de parier sur les actions à partir du moment où les fondamentaux sont bons. »

Edmund Shing a ajouté que les marchés qui avaient déçu ces dernières années comme le Royaume Uni, le Japon ou même la Chine pourraient devenir de bonnes opportunités à court terme.

Monaco en chiffres 2024 : Croissance économique et mutations résidentielles

Des matières premières à surveiller

L’argent, le platine, le cuivre et l’eau sont pour lui de bons placements. Bien que les deux premiers soient un peu plus risqués, il expliquait préférer miser sur le cuivre, métal incontournable de la transition énergétique, et l’eau dont les besoins augmentent constamment.

Lors de son intervention, Edmund Shing a déconseillé d’investir dans le lithium arguant qu’« il est déjà très haut et les technologies des futures batteries devraient pouvoir s’en passer. »

En revanche, l’or est toujours, selon lui, une valeur refuge qui ne déçoit jamais sur le moyen et long terme.