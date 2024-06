Monaco en chiffres 2024 : Croissance économique et mutations résidentielles

La conférence a été introduite par Guillaume Rose, Directeur Général Exécutif du MEB et présentée par Alexandre Bubbio, Directeur de l'IMSEE, et son équipe © MEB

De plus en plus de familles souhaitent s’installer en Principauté alors que les travailleurs vivent toujours plus loin de leur lieu de travail.

C’est avec une grande attente que le secteur professionnel attend la nouvelle chaque année. Le Monaco en chiffres 2024 de l’IMSEE est officiellement sorti. L’occasion pour tout un chacun de scruter les évolutions de l’année passée en Principauté.

Publicité

Aucune ombre au tableau pour 2023. L’année passée a connu de nombreuses augmentations. A commencer par le marché de l’emploi qui a connu une croissance de 3,4% par rapport à 2022. Monaco a pourvu 73 707 emplois en 2022 (salariés et entrepreneurs confondus) soit presque le double que le nombre d’habitants que compte la Principauté (38 367).

Des travailleurs toujours plus éloignés de leur lieu de travail

Comme chacun le sait, la très grande majorité des travailleurs monégasques proviennent de l’étranger. Seuls 10% d’entre eux vivent et travaillent à Monaco. Les travailleurs pendulaires sont amenés d’année en année à s’éloigner de leur lieu de travail.

S’il y a plusieurs années bon nombre d’entre eux provenaient des communes limitrophes, c’est aujourd’hui de moins en moins vrai. Les travailleurs pendulaires habitent de plus en plus à Vintimille et Nice poussés en périphérie de Monaco par l’augmentation constante des prix de l’immobilier.

Un secteur immobilier en pleine métamorphose

Avec l’extension en mer Mareterra et ses nombreux logements, le secteur de l’immobilier et de la construction avaient connu un pic du nombre de transactions en 2022. Les ventes et reventes des appartements avaient atteint 521 transactions contre 416 cette dernière année.

Preuve que de plus en plus de familles s’établissent en Principauté pour son confort de vie et sa sécurité, la demande en appartement de plus de 2 pièces a augmenté tout comme les transactions. En revanche, les ventes de studio ont tendance à stagner ces dernières années et même baisser en 2023.

En perpétuelle croissance, le prix moyen a atteint, en 2023, les 51 418€ par mètre carré dans l’ancien.

Le numérique en Principauté : un secteur florissant

Excédent budgétaire pour l’Etat

Comme chaque année, hormis en 2020 à cause de la crise sanitaire, le budget de l’Etat est excédentaire. En 2023, Monaco a connu des recettes records avec 2,2 milliards d’euros et des dépenses évaluées à 2,07 milliards d’euros. La Principauté est donc en excédent de 126,3 millions d’euros.