Le numérique en Principauté : un secteur florissant

L’engagement de Monaco envers l’innovation et la technologie porte ses fruits.

En 2023, Monaco poursuit sa croissance dans le secteur du numérique. En effet, selon l’IMSEE, avec 4,4% par rapport à l’année précédente, le nombre d’établissements dédiés au numérique a dépassé la barre symbolique des 1000 pour atteindre précisément les 1031 entreprises. En seulement 10 ans, le numérique a connu une progression fulgurante de 73%.

Le secteur représente à lui seul un chiffre d’affaires de 947 milliards répartit en trois groupes d’activité. Le plus important est celui de la publicité et de la communication qui représente quasiment la moitié (49,4%) des entreprises, vient ensuite le groupe des technologies de l’information et de la communication (TIC) avec 38,8% des entreprises représentées et enfin celui des contenus et supports qui pèse pour 11,6% du secteur.

Les TIC se révèlent être le véritable atout de l’économie numérique monégasque puisqu’elles représentent plus de la moitié (63,1%) du chiffre d’affaires total et emploie les trois quarts des salariés du secteur.

Malheureusement, la parité est loin d’être respectée. Le secteur accuse d’une prédominance masculine. Les hommes représentent les trois quarts des salariés en particulier dans les TIC où moins d’un salarié sur quatre est une femme.

Pour plus d’informations : Focus IMSEE