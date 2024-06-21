Монако в цифрах 2024: экономический рост и перемены в месте жительства

Все больше и больше семей хотят устроиться в Княжестве, а работники живут все дальше и дальше от их места работы.

Каждый год профессиональный сектор с нетерпением ждет этих новостей. Отчет Монако в цифрах 2024 Монакского института статистики и экономических исследований (IMSEE) официально опубликован. Это хорошая возможность ознакомиться с изменениями в Княжестве за прошлый год.

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Никаких спадов по сравнению с 2023 годом не наблюдается. В прошлом году статистика росла. Начнем с рынка труда, который вырос на 3,4% по сравнению с 2022 годом. В 2022 году Монако предоставило 73 707 рабочих мест (работники и предприниматели), что почти вдвое больше количества жителей Княжества (38 367).

Работники живут все дальше от места работы

Всем известно, что большинство монакских работников живет за границей. Лишь 10% из них живет и работает в Монако. Приезжие работники с каждым годом все более удаляются от места работы.

Еще несколько лет назад большинство из них жило в соседних коммунах, но сегодня их ситуация меняется в противоположную сторону. Приезжие работники все чаще живут в Вентимилье и Ницце, удаляясь от Монако из-за неуклонного роста цен на недвижимость.

Сектор недвижимости стремительно преображается

С расширением в море Маретерра и ее обильного жилья в 2022 году сектор недвижимости и строительства достиг своего апогея по количеству финансовых операций. Продажи и перепродажи квартир достигли 521 операции против 416 в предыдущем году.

Это свидетельствует о том, что все больше и больше семей устраивается в Княжестве, стремясь к его качеству жизни и безопасности, а спрос на квартиры больше 2 комнат вырос параллельно количеству финансовых операций. Напротив, в последние годы спрос на студии имеет тенденцию к застою, и даже к ослаблению в 2023 году.

Неуклонно растущая средняя цена за квадратный метр достигла в 2023 году рекордных 51 418 евро в старых домах.

Цифровой сектор в Княжестве процветает

Бюджетный избыток для государства

Как и каждый год, кроме 2020 из-за пандемии, бюджет государства избыточен. В 2023 году Монако собрало рекордные доходы в размере 2,2 миллиардов евро, а расходы оцениваются в 2,07 миллиардов евро. Таким образом, бюджетный избыток Княжества составляет 126,3 миллиона евро.