Reprise du dialogue autour du projet « Borgo del Forte » à Vintimille

Le projet emblématique de la renaissance de Vintimille comprend un hôtel 5 étoiles et des logements © Marina Development Corporation

Les discussions patinaient depuis que le conseil municipal de Vintimille avait émis des doutes concernant l’intérêt public des projets.

Mercredi dernier, la municipalité de Ventimiglia, la Marina Development Corporation (MDC) fondé par Robert Thielen, résident monégasque, et Namira SGR se sont réunis pour reprendre les discussions autour des deux projets Borgo del Forte et le Campus international, symboles du renouveau de Vintimille entamé avec la construction du nouveau port de Monaco Cala del Forte.

Une rencontre très positive

Lors de cette réunion, qui a rassemblé les membres de la majorité municipale dirigée par Flavio Di Muro, maire de Vintimille, ainsi qu’une délégation de MDC et Namira SGR, le nouveau PDG de MDC Anselmo De Titta a souligné l’importance de trouver un terrain d’entente bénéfique pour la ville et le Fonds BDF, géré par Namira SGR. « Nous avons repris le dialogue avec l’administration il y a quelques semaines, avec la volonté réciproque de parvenir rapidement à une solution », a déclaré De Titta.

Il a par ailleurs exprimé son optimisme quant à l’avancement du projet, tout en soulignant l’engagement unanime des parties à mener à bien cette initiative indispensable pour le renouveau touristique de Ventimiglia.

Un investissement à 200 000 millions d’euros

Le projet Marina di Ventimiglia a pour objectif de couvrir une superficie totale de 57 000 m² et représente un investissement de plus de 200 millions d’euros. Son élément central, « Borgo del Forte » devant le port, comprendra un hôtel 5 étoiles de 70 chambres, un centre de bien-être, une salle de sport, un restaurant et 60 appartements de prestige.

Pour revitaliser le centre historique, le projet prévoit de le connecter directement au Borgo del Forte via une connexion directe avec le centre historique de Ventimiglia est prévue grâce à un système de remontée mécanique menant à la via Verdi, où un ascenseur desservira la ville haute.

Un parking de 1 000 m² et une promenade panoramique sont également envisagés pour améliorer les liaisons entre la marina et la ville.

En parallèle, le projet « Borgo del Forte Campus » transformera l’ancien dépôt ferroviaire de Campasso en un complexe éducatif et sportif, également développé pour les résidents et les visiteurs.

Cette initiative s’inscrit dans une vision globale de revitalisation de Ventimiglia, visant à offrir une nouvelle dynamique à la ville. De Titta s’est voulu rassurant sur l’avancement du projet : « Le projet est tellement riche en idées et en qualité que je suis certain que nous atteindrons très rapidement nos objectifs. Nous sommes optimistes et envisageons la prochaine phase de dialogue avec sérénité. »