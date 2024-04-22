Флавио Бриаторе: «Скоро мы откроем новый ресторан в Монако»

В интервью итальянской версии журнала Robb Report успешный предприниматель рассказал о своей ресторанной империи и возвращении в «Формулу-1».

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Развлекательный ресторан —это инновационная концепция, созданная монегасским резидентом Флавио Бриаторе. В беседе с журналисткой Пенелопой Ваглини он описывает своё заведение как «место для социального общения, которое объединяет людей». В отличие от высококлассных заведений с мишленовскими звездами, Бриаторе стремится создать «атмосферу домашнего уюта: официанты и диджей синхронно настраивают и поддерживают настроение вечера, делая его гармоничным и запоминающимся для каждого посетителя».

Рецепт успеха

По словам предпринимателя, успех его ресторанов наступает в период снижения посещаемости ночных клубов, что, в основном, связано с многочисленными локдаунами. Изменившиеся потребительские привычки позволили Флавио Бриаторе применять проверенную стратегию в своих ресторанах Billionaire: ужины продолжительностью с 9 вечера до полуночи, фоновая музыка на достаточном уровне громкости для поддержания разговоров, а также сочетание шоу с изысканной кухней.

В отношении нового флагманского ресторана группы Majestas, Crazy Pizza, Бриаторе стремился избежать стандартного формата пиццерии. Пиццайоло, закручивающие тесто в такт музыке, подобранной диджеем, создают уникальную атмосферу развлечений. Бриаторе переосмыслил обычный подход к пиццерии, добавив больше элементов развлечения.

Безупречное качество обслуживания является приоритетом, а официанты всегда готовы удовлетворить любые запросы посетителей. «Вложения в культуру гостеприимства имеют огромное значение. Они позволяют нашим гостям чувствовать себя как дома, доставляя нам наибольшее удовольствие», — отмечает Бриаторе.

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Новый проект в Монако и возвращение в «Формулу-1»

Группа Бриаторе активно расширяется, и он анонсирует открытие ряда новых ресторанов в таких локациях, как Санкт-Мориц, Дубай, Нью-Йорк и Майами. Среди скорых запусков — новое заведение в Монако, предположительно, на пляже Ларвотто.

«Возвращение в мир «Формулы-1», который я считаю родным, и участие в важных мероприятиях приносит мне большое удовольствие», — отмечает Бриаторе, возобновивший свою деятельность в качестве амбассадора этого вида спорта с 2022 года. Он восторгается растущим интересом к автогонкам, которые стали популярными «благодаря рекламе на Гран-при в Майами и Лас-Вегасе, а также благодаря фильмам на Netflix». По его мнению, молодые гонщики, активные в социальных сетях, такие как Норрис, Лёклер и Рассел, сделали спорт более доступным для молодежи.

Вне зависимости от достигнутых высот, Бриаторе ценит время, проведенное с сыном, больше всего. «Самое большое богатство для меня — это время, проведенное с сыном. Никакие яхты или материальные блага не могут сравниться с этим», — говорит он.