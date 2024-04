Flavio Briatore: “apriremo presto un nuovo ristorante a Monaco”

L’imprenditore di successo ha rilasciato un’intervista alla versione italiana del magazine Robb Report, parlando dei suoi ristoranti e del suo ritorno in F1.

L’entertainment dining è il nuovo concept di tendenza sviluppato dal residente monegasco. Nell’intervista a cura della giornalista Penelope Vaglini, Flavio Briatore afferma che “il ristorante è un luogo sociale, fatto per connettere le persone”. Di conseguenza, a differenza dei ristoranti stellati, Briatore vuole che “il cliente si senta a casa, grazie al personale di sala e al dj, che in perfetta sintonia e sinergia, sviluppano e orchestrano l’energia della serata, coinvolgendo tutti i clienti”.

La formula del successo

Secondo l’imprenditore, il successo dei suoi ristoranti è nato dal declino delle discoteche che, dopo le chiusure forzate, non si sono più riprese. Oggi le abitudini sono cambiate e Briatore applica la stessa formula ai suoi ristoranti Billionaire: una cena più lunga tra le 21:00 e mezzanotte, musica non troppo alta di sottofondo per poter parlare e alternanza tra spettacoli e pietanze d’eccezione.

Lo stesso vale per il Crazy Pizza, l’ultima aggiunta del gruppo Majestas, che per Flavio Briatore non è una semplice pizzeria. L’imprenditore monegasco ha aggiunto infatti una dose di divertimento: in sala i pizzaioli fanno roteare in aria l’impasto al ritmo di musica selezionata con cura da un dj.

Il servizio al tavolo deve essere chiaramente impeccabile e il personale di sala deve essere attento alle necessità del cliente. “Investire sull’ospite è cruciale. (…) Questo fa sentire le persone a casa ed è la nostra più grande soddisfazione”, spiega Briatore.

Novità su Flavio Briatore dopo l’operazione al cuore

Un nuovo locale a Monaco e il ritorno in F1

L’espansione del gruppo non si ferma e Briatore rivela nell’articolo le numerose nuove aperture dei suoi ristoranti. Saint-Moritz, Dubai, New-York, Miami… la lista è lunga. Buone notizie per i monegaschi, con un nuovo locale che aprirà probabilmente sulla spiaggia del Larvotto.

“È bello tornare in un ambiente che sento mio e occuparmi dei grandi eventi”, commenta Flavio Briatore a proposito del suo ritorno come Ambassador in Formula 1 dal 2022. L’imprenditore è entusiasta della nuova popolarità della F1 data soprattutto “dalla pubblicità fatta nei gran premi di Miami e Las Vegas e con i film di Netflix”. Secondo l’imprenditore, la presenza sui social dei piloti più giovani, come Norris, Leclerc e Russel, ha contribuito a far scoprire e rendere accessibile lo sport ai ragazzini.

Nonostante il successo, l’imprenditore non dimentica di passare del tempo con suo figlio: “La qualità del tempo che passo con mio figlio è il mio lusso più grande: non ci sono yacht, oggetti o esperienze che possano valere così tanto”, conclude Briatore.