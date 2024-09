Michael Jordan, testimone VIP della vittoria monegasca contro il Barça

Michael Jordan e Aleksej Fedoricsev durante la partita tra AS Monaco e FC Barcelona © AS Monaco Basket

Lo stadio Louis-II ha accolto numerose celebrità che hanno assistito alla partita leggendaria.

Ieri sera Monaco ha dimostrato di saper organizzare eventi eccezionali. Nel suo trionfale ritorno in Champions League dopo sei anni, l’AS Monaco ha sorpreso tutti battendo il Barcellona: un momento che passerà alla storia. Ma non è stata solo la performance sul campo ad attirare l’attenzione.

La presenza di Michael Jordan in tribuna ha creato un po’ di scompiglio. La leggenda della pallacanestro, comodamente seduta nella zona VIP, è stata vista chiacchierare con Aleksej Fedoricsev, presidente dell’AS Monaco Basket e proprietario di Skweek. Il suo entusiasmo per la partita non è passato inosservato, si è goduto questo incontro indimenticabile festeggiando la vittoria dell’AS Monaco.