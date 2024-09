Michael Jordan, témoin privilégié de la victoire monégasque sur le Barça

Michael Jordan et Aleksej Fedoricsev lors du match entre L'AS Monaco et le FC Barcelone © AS Monaco Basket

Le stade Louis-II a été le lieu de rencontre de plusieurs célébrités qui ont assisté au match légendaire.

Hier soir, Monaco a prouvé qu’elle savait organiser des événements hors du commun. Lors de son retour triomphal en Ligue des champions, après six ans, l’AS Monaco a créé la surprise en battant le FC Barcelone, un moment historique. Mais ce n’est pas seulement la performance sur le terrain qui a marqué les esprits.

Michael Jordan et Aleksej Fedoricsev © AS Monaco Basket

En tribunes, la présence de Michael Jordan a créé l’effervescence. La légende du basket, bien installée dans les loges VIP, a été aperçue discutant notamment avec Aleksej Fedoricsev, le président de l’AS Monaco Basket et propriétaire de Skweek. Son enthousiasme pour ce match n’est pas passé inaperçu et Michael Jordan a semblé pleinement profiter de cette rencontre inoubliable et de la victoire de l’AS Monaco.