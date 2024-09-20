Майкл Джордан стал свидетелем победы «Монако» над «Барселоной»

Майкл Джордан и Алексей Федорычев на матче между ФК «Монако» и ФК «Барселоной» © БК «Монако»

На стадионе «Луи II» собрались не только преданные болельщики, но и звёздные гости.

Минувшей ночью Монако вновь продемонстрировало своё мастерство в организации ярких событий. Возвращение ФК «Монако» в Лигу Чемпионов спустя шесть лет ознаменовалось важной победой над «Барселоной», что стало историческим моментом для клуба. Однако не только игра на поле произвела впечатление на публику.

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Майкл Джордан и Алексей Федорычев © БК «Монако»

Присутствие Майкла Джордана на трибунах вызвало настоящий ажиотаж. Легендарный баскетболист, удобно расположившийся в VIP-зоне, был замечен в оживлённой беседе с Алексеем Федорычевым, президентом БК «Монако» и владельцем стриминговой платформы Skweek. Его неподдельный интерес к игре и атмосфере матча был очевиден для всех. Похоже, Майкл Джордан по-настоящему наслаждался этим незабываемым вечером и победой ФК «Монако».