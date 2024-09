На стадионе «Луи II» собрались не только преданные болельщики, но и звёздные гости.

Минувшей ночью Монако вновь продемонстрировало своё мастерство в организации ярких событий. Возвращение ФК «Монако» в Лигу Чемпионов спустя шесть лет ознаменовалось важной победой над «Барселоной», что стало историческим моментом для клуба. Однако не только игра на поле произвела впечатление на публику.

Присутствие Майкла Джордана на трибунах вызвало настоящий ажиотаж. Легендарный баскетболист, удобно расположившийся в VIP-зоне, был замечен в оживлённой беседе с Алексеем Федорычевым, президентом БК «Монако» и владельцем стриминговой платформы Skweek. Его неподдельный интерес к игре и атмосфере матча был очевиден для всех. Похоже, Майкл Джордан по-настоящему наслаждался этим незабываемым вечером и победой ФК «Монако».

