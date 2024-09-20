ФК «Монако» отметил своё возвращение в Лигу Чемпионов блестящей победой над «Барселоной»

В четверг вечером на стадионе «Луи-II», быстро открыв счёт и сохраняя преимущество в течение всей встречи, «красно-белые» одержали престижную победу над «Барсой»: 2:1. Незабываемый матч в честь возвращения ФК «Монако» в Лигу Чемпионов после шестилетнего перерыва и, главное, в сезон своего столетнего юбилея.

Стадион «Луи-II» ликовал по случаю долгожданного возвращения «Монако» в главное европейское первенство. Праздничная атмосфера забитых до отказа трибун окружала эту заветную встречу с каталонским исполином. Какое начало! ФК «Монако» пошёл на абордаж с первых же минут. Решающий перелом в матче наступил уже на 10-й минуте с удалением с поля Эрика Гарсиа, оставившего «Барсу» в численном меньшинстве.

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Блестяще стартовав в Лиге 1 (3 победы, 1 ничья), монегаски быстро развили инициативу и в игре Лиги Чемпионов, благодаря молодому, но уже выдающемуся таланту Манеса Аклиуша, исполнившего великолепный сольный проход. На 16-й минуте одиннадцатый номер монегасков ювелирным ударом прописал мяч в ближний угол ворот Тера Стегена. Стадион взорвался от восторга: ФК «Монако» ведет 1:0 у «Барселоны»!

© ФК «Монако»

«Барса» огрызается, «Монако» не ослабляет хватку

Даже в численном меньшинстве «Барса» – не лёгкая добыча. На 28-й минуте 17-летний виртуоз Ламин Ямаль сравнял счёт ударом, очень похожим на гол Аклиуша. Трибуны затаили дыхание, но ФК «Монако» как ни в чём не бывало продолжил свой натиск. Несмотря на безуспешные попытки Мохамеда Камара и Бреля Эмболо и не засчитанный из-за офсайда гол Вильфреда Синго, монегаски не вешали нос.

После перерыва Ади Хюттер решил добавить свежей крови, выпустив Александра Головина. Команды продолжали упорствовать, но «Монако» оказался опаснее. После многочисленных напряженных моментов долгожданная искра всё-таки зажгла стадион.

Джордж Иленихена – герой встречи

С выходом на поле Джорджа Иленихена второй тайм буквально преобразился. На 71-й минуте стадион «Луи-II» снова вскипел! 18-летний юноша забил свой первый гол в Лиге Чемпионов в составе «Монако»! Вырвавшись на оперативный простор, он точным пушечным залпом победил Марка-Андре Тер Штегена, выведя своих вперёд. 2:1 в пользу «красно-белых»! Спустя несколько минут, нигерийский самородок – новичок в клубе – чуть было не оформил дубль.

Финал матча был очень нервный, болельщики с нетерпением ждали лишь финального свистка арбитра. Марк-Андре Тер Штеген несколько раз спасал «Барсу», в частности от Фоларина Балогана. Но физически истощённые каталонцы так и не смогли пробить защиту монакского голкипера Филиппа Кёна, если не считать свободного удара Рафиньи в дополнительное время.

Джордж Иленихена © ФК «Монако»

Почётная победа перед престижной публикой

На виду у присутствовавших на трибунах Князя Альбера II, президента ФК «Монако» Дмитрия Рыболовлева, Майкла Джордана и Дидье Дешана «красно-белые» добились исторической победы в матче против грозной «Барсы». Этот триумф достоин празднования юбилейного сотого сезона клуба и его столь долгожданного возвращения в Лигу Чемпионов после шестилетнего перерыва.

Князь Альбер II и президент клуба Дмитрий Рыболовлев поздравили капитана Дениса Закариа с успехом команды после встречи © ФК «Монако»

Кто звезда матча? Джордж Иленихена, конечно! Полный надежд юный форвард отлично отметился своим первым и решающим голом в Лиге Чемпионов. Особо отличился этим вечером и фантастический Манес Аклиуш.

Высочайшее достижение «красно-белых» предрекает им захватывающий сезон. Сегодня они как никогда полны решимости блистать на европейской арене. ФК «Монако» красиво начал эту европейскую кампанию, а заветная мечта о невероятном чуде уже замерцала на горизонте.

Ади Хюттер: концепция счастья

Реакция тренера после финального свистка: «Можете себе представить, как мы горды и счастливы сегодня после такого успеха. Я также рад за всю команду, для многих игроков это был первый матч в Лиге Чемпионов, да и для меня тоже, кстати, как бы это смешно ни звучало. Наконец, я очень счастлив за весь клуб и за невероятную поддержку наших фанатов.

Конечно, красная карточка Эрику Гарсиа на 10-й минуте дала нам преимущество. Это придало нам уверенности на поле. Несмотря на это, мы очень хорошо начали матч, и я думаю, что мы, в конце концов, заслужили эту победу.

Мы создали много опасных ситуаций, с которыми барселонский вратарь смог справиться. С другой стороны, Ламин Ямаль показал нам свой исключительный талант. Но, ещё раз, в целом, мы полностью заслужили эту победу».

Мнение тренера об игре команды схоже с последними матчами в Лиге 1: «Все победы прекрасны, но честно говоря, победа над «Барселоной», одной из лучших команд в мире, вселяет в нас много гордости! Она также дала нам много уверенности в себе. Я также очень доволен, что мы так отважно играли сегодня вечером с нашими молодыми игроками и даже спровоцировали противника на красную карточку.

Мы уже показали наше мастерство и этот прессинг на Кубке Жоана Гампера (3:0), в частности голом Ламина Камара. Конечно, играть с численным преимуществом легче, но мы всё сделали для победы, и это было не так уж и легко».

По поводу замен в ходе матча: «Мы уже говорили об этом два дня назад, нам не важно, кто выходит на поле. В таких стрессах, как сегодня вечером, каждый игрок может сыграть решающую роль. В перерыве я решил заменить Ламина Камара, потому что у него уже была жёлтая карточка, и я не хотел рисковать.

Тем более, что Александр Головин – опытный игрок, он отлично играл, как и другие сменщики – Джордж Иленихена, Фоларин Балоган и Кайу Энрике. Для команды очень важно участие каждого игрока!

Что касается нашего вратаря, то пока он работает фантастически! Он решительно вышел на Руфинью в ключевой момент. Он отлично защищал свои ворота, и мы сейчас очень довольны его работой. Ну а теперь пора праздновать эту прекрасную победу!»

Ади Хюттер © ФК «Монако»

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Триумфальный дубль против «Барселоны», на этот раз в Юношеской лиге

Победа основной команды была не единственным подвигом за день! Несколькими часами раньше молодёжь ФК «Монако» в Юношеской лиге сразилась с молодёжью «Барсы» на глазах у президента Дмитрия Рыболовлева. Проигрывая дома со счётом 0:2, «красно-белые» нашли в себе силы победить 4:3 в Центре спортивных достижений.

Благодаря голам Жоана Тинкра (дубль), Саймона Буабре и Лоренцо Карвальо, юные монегаски отлично начали свою европейскую кампанию. Эта победа в Юношеской лиге свидетельствует об отличной динамике клуба в этом сезоне. Следующее сражение молодых талантов – 2 октября против «Динамо Загреб».

Группа Элита ФК «Монако»: многообещающее предсезонье для подготовки на высшем уровне



