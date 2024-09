Ligue 1 : L’AS Monaco brille face à Auxerre et prépare Barcelone en toute sérénité

L'AS Monaco s'est imposé 0-3 sur la pelouse d'Auxerre, avec des buts de Kehrer (8e), Vanderson (25e), Zakaria (89e) © AS Monaco

Pour cette quatrième journée de Ligue 1, l’AS Monaco s’est imposé 0-3 face à une équipe d’Auxerre impuissante sur sa pelouse. En pleine forme avant d’affronter le FC Barcelone en Ligue des champions, les Monégasques grimpent à la deuxième place du classement aux côtés de l’Olympique de Marseille.

Après une pause de deux semaines due à la trêve internationale, l’AS Monaco retrouvait le championnat avec l’ambition de conserver son invincibilité. Reposés et revigorés, les joueurs monégasques ont parfaitement négocié ce retour à la compétition en dominant sans forcer l’AJ Auxerre.

Sous un ciel dégagé et devant 1 000 supporters présents dans le parcage, l’AS Monaco a fait étalage de tout son talent ce samedi face à une AJ Auxerre trop fébrile pour lui résister. Dès les premières minutes, les hommes d’Adi Hütter ont imprimé leur rythme et asphyxié les Auxerrois, incapables de stopper les vagues rouges et blanches.

Le corner de Lamine Camara, repris de la tête par Thilo Kehrer, ne laissait aucune chance à Donovan Léon, qui concédait déjà l’ouverture du score à la 8e minute.

Ce coup de massue semblait avoir paralysé les Bourguignons, qui peinaient à se réorganiser tandis que l’AS Monaco poursuivait son récital. Vanderson, servi par Denis Zakaria après une superbe montée de balle, creusait l’écart à la 25e minute d’une frappe imparable.

Auxerre, de son côté, n’arrivait pas à trouver la moindre faille dans une défense monégasque impériale. La première période se terminait sur un score de 0-2, déjà presque synonyme de victoire pour les visiteurs.

Auxerre terriblement à la peine, l’AS Monaco parfaitement à l’aise

Au retour des vestiaires, le scénario n’a pas changé. Les attaquants d’Auxerre tentaient bien de forcer la décision, mais chaque offensive se heurtait à une muraille monégasque, organisée autour d’un Kehrer impérial. Lassine Sinayoko et Paul Joly, parmi les plus remuants côté Auxerrois, ne parvenaient pas à faire plier l’arrière-garde asémiste.

Pendant ce temps, les joueurs du Rocher s’offraient encore des occasions. Breel Embolo, Aleksandr Golovin, et même le jeune Folarin Balogun manquaient tour à tour d’alourdir l’addition, sans réussir à conclure.

Et puis vint ce dernier corner. Encore une fois, Lamine Camara plaça un ballon parfait dans la boîte, et cette fois, après un cafouillage dans la défense bourguignonne, Denis Zakaria, opportuniste, catapultait le cuir au fond des filets. 0-3 à la 89e minute, la messe était dite.

Une victoire en toute sérénité

Au coup de sifflet final, les visages des joueurs monégasques étaient bien souriants. Une prestation maîtrisée de bout en bout, trois points glanés avec autorité et une préparation idéale avant le choc européen contre le FC Barcelone, jeudi prochain, à 21 heures. Pour Auxerre, ce troisième revers consécutif en Ligue 1 est dur à avaler, mais l’adversaire du jour était tout simplement trop fort.

L’AS Monaco, invaincu, monte provisoirement à la deuxième place du championnat aux côtés de l’Olympique de Marseille. La Principauté peut rêver d’une saison dorée, à condition de garder cette intensité dans les matchs à venir !

Ils étaient 1 000 supporters monégasques à s’être déplacés ce soir à l’Abbé-Deschamps © AS Monaco

Les réactions du coach Adi Hütter

Son ressenti après la victoire du jour : «Tout d’abord, je pense que l’on mérite de gagner ce match car nous étions la meilleure équipe. Je veux aussi féliciter Auxerre qui s’est battu jusqu’à la fin en essayant de marquer un but. Nous avons parfaitement défendu en équipe et nous nous sommes créés beaucoup d’occasions. Cette victoire est très importante et elle a été obtenue avec sérieux.

Nous savons que nous avons beaucoup de qualité dans l’équipe et nous l’avons montré ce soir. Le seul point un peu négatif est le manque d’efficacité sur les grosses occasions. Il faudra s’améliorer dans ce domaine mais c’est une très belle victoire pour nous ».

Au sujet de la performance de Thilo Kehrer ainsi que des deux capitaines : « De manière générale, je suis satisfait du niveau défensif de mes joueurs car nous n’avons concédé qu’un but depuis Barcelone et c’était un penalty. Thilo en est l’une des principales raisons car il stabilise la ligne défensive mais Mohammed a réussi une grande rencontre aussi, tout comme Denis et Lamine au milieu. Je suis donc très content ce soir.

Tous les deux sont expérimentés et sont des leaders capables de s’exprimer en plusieurs langues. C’est important pour un coach, ils parlent beaucoup aux autres. Je ne veux pas parler uniquement de ces deux joueurs mais de la qualité globale de l’effectif. Notre début de saison est bon avec 10 points pris sur 12 possibles. À présent, nous avons un gros match jeudi contre Barcelone avant la réception du Havre dimanche ».

© AS Monaco

