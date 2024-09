Début de saison, mercato, Ligue des champions… Thiago Scuro dresse un premier bilan pour l’AS Monaco

Thiago Scuro, Directeur général et Adi Hütter, l'entraîneur de l'AS Monaco © AS Monaco

L’AS Monaco a entamé la saison 2024-2025 sur les chapeaux de roues. Même si le match contre le RC Lens s’est soldé par un nul (1-1), le club du Rocher peut se féliciter d’un départ solide en Ligue 1 avec sept points pris sur neuf possibles. Son Directeur général, Thiago Scuro, fait le point.

Après la rencontre face au RC Lens, Thiago Scuro, le Directeur général de l’AS Monaco, a tenu à souligner le bon état d’esprit et la cohésion de l’équipe. Avec deux victoires et un match nul, les Rouge et Blanc affichent une détermination et une solidité qui laissent présager de belles performances à venir.

Le club semble prêt à jouer les premiers rôles et à se battre pour les places d’honneur, renforçant ainsi l’optimisme autour du projet sportif de cette nouvelle saison. Voici ses propos.

Son sentiment après le match nul contre le RC Lens

Malheureusement la pelouse est dans un mauvais état, et cela impacte la qualité et l’issue du match. Nous sommes sincèrement désolés vis à vis des joueurs, du public. Nous travaillons dur pour pouvoir la changer dans les tout prochains jours. Je peux vous assurer qu’il y aura un bien meilleur terrain pour notre prochaine rencontre à domicile contre Barcelone.

Nous serons prêts, tout sera fait cette semaine. Pour différentes raisons, il est difficile d’avoir un terrain parfait en plein été à Monaco, nous essayons malgré tout de voir comment améliorer cela à l’avenir. Encore une fois c’est dommageable pour le jeu, mais nous allons tout faire pour offrir de meilleures conditions aux joueurs.

De nouvelles recrues à venir parmi les joueurs libres ?

Pas exactement. À un certain stade nous avons pu évaluer certaines possibilités, mais cela n’a pas forcément fonctionné par rapport à nos conditions. Comme je le dis souvent, nous sommes aussi engagés dans une gestion raisonnable pour avoir un club en bonne santé.

Encore une fois, nous sommes contents de l’équipe dont nous disposons. Nous avions des désirs et considérant les besoins que nous avions, nous avons pu bien travailler sur cette fenêtre de transferts.

Son avis sur le tirage de la Ligue des champions

C’est une superbe campagne européenne qui nous attend, d’autant plus avec ce premier match face au FC Barcelone à domicile ! C’est un gros match qui se présente face à nous, mais je le répète, il ne faut pas que la Ligue des champions détourne toute notre attention de notre objectif principal.

Nous savons suffisamment à quel point la Ligue 1 est difficile, et notre but est de jouer à nouveau cette prestigieuse compétition la saison prochaine. Donc au retour de la trêve internationale, nous aurons un match très important à Auxerre avant de penser à l’Europe.

