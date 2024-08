Équipes, personnalités présentes, réactions… Voici tout ce que vous devez savoir sur le tirage de l’AS Monaco en Ligue des champions

Voici les huit équipes qu'affrontera l'AS Monaco en Ligue des champions © UEFA / AS Monaco

Le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions s’est tenu ce jeudi au Grimaldi Forum, révélant les huit équipes que l’AS Monaco affrontera pour cette édition 2024-2025. Cette saison, marquant également le 10e anniversaire de la participation du club à cette prestigieuse compétition européenne, promet de belles rencontres.

Pour la première fois, la procédure de tirage a été réalisée par un logiciel informatique, marquant une étape importante dans l’évolution de la Ligue des champions, en plus du tout nouveau format, où les équipes ne s’affronteront plus en phases de groupes de quatre, aller et retour. Annoncés par les icônes internationales du football Gianluigi Buffon et Cristiano Ronaldo, les résultats pour l’AS Monaco sont les suivants.

Les Rouge et Blanc devront se mesurer à huit géants européens, avec des matchs à domicile contre le FC Barcelone, Benfica Lisbonne, l’Étoile Rouge de Belgrade et Aston Villa. À l’extérieur, les Monégasques se déplaceront sur les terrains de l’Inter Milan, Arsenal, Dinamo Zagreb et Bologne.

Encore provisoires, les tirages sont désormais soumis à des enquêtes et/ou de procédures judiciaires en cours, puis à la confirmation finale par l’UEFA. Le calendrier de la Ligue des champions débutera avec ces phases de ligue à partir des mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 septembre prochain, jusqu’à la grande finale le samedi 31 mai 2025 à Munich.

© UEFA / AS Monaco

Les réactions de Thiago Scuro

Parmi les 700 personnalités présentes au Grimaldi Forum, le Président Dmitri Rybolovlev, accompagné des vice-présidents Ekaterina Sartori Rybolovleva et Juan Sartori, ainsi que du Directeur général Thiago Scuro et de l’entraîneur Adi Hütter, ont tous assisté à cet événement clé.

Thiago Scuro a d’ailleurs exprimé sa satisfaction à l’issue du tirage au sort : « Nous sommes très heureux d’avoir l’opportunité d’accueillir certains de ces clubs à Monaco et de nous déplacer chez d’autres. Mais également de découvrir de nouveaux adversaires comme le Dinamo Zagreb (jamais affronté jusque-là, ndlr), et de voir comment les joueurs qui nous ont rejoint cet été vont évoluer dans cette compétition. Dans ce système de phase de ligue, il est très important de prendre des points, peu importe que ce soit un match à domicile ou à l’extérieur et quelle est l’identité de l’équipe en face ».

Au sujet de ses ambitions : « Notre objectif principal est d’atteindre les play-offs (barrages entre la 9e et la 24e place, ndlr), et ensuite nous verrons bien ce qu’il se passe. Mais nous sommes vraiment focalisés sur cette étape. J’aime cette compétition, que j’ai toujours suivi depuis le Brésil en tant que fan, et maintenant que je suis en Europe.

J’ai personnellement eu la chance de vivre quelques matchs sur place la saison dernière. C’était incroyable de voir la passion qui entoure ces rencontres européennes, et de sentir l’émotion qui traverse les joueurs et le public. Je suis donc vraiment content de vivre cela en vrai cette année ».

Au sujet du niveau à présenter pour affronter ces équipes : « C’est une opportunité pour nous de montrer notre niveau. L’AS Monaco est un club qui veut faire de la Ligue des champions une habitude. Notre challenge est donc d’être de nouveau là l’an prochain, à commenter le tirage au sort ensemble (sourire). Cela doit être naturel pour le Club de disputer la Ligue des champions tous les ans ».

Au sujet du nouveau format de la Ligue des champions : « Je pense que c’est une bonne évolution, car cela va permettre aux clubs d’affronter davantage d’adversaires issus de pays différents, et des équipes jamais affrontées jusque-là. Il y a des formations de différents niveaux également, c’est donc une bonne chose pour la diversité de la compétition et pour les fans.

Il faut forcément un peu de temps pour comprendre le tirage au sort, car le format change beaucoup avec ces huit matchs en phase de ligue et le système de barrages. Mais je trouve très intéressant le fait de découvrir tout cela ».

Une compétition à ne pas manquer

Voici une belle campagne 2024-2025 qui débutera très prochainement et sera d’autant plus spéciale puisqu’elle coïncide parfaitement avec le Centenaire de l’AS Monaco. Pour ne rien manquer de cette épopée européenne, les supporters sont invités à souscrire au pack intégral Ligue 1 – Ligue des Champions disponible sur la billetterie en ligne, avec notamment les alertes billetterie à activer pour ne rien manquer.

© UEFA / AS Monaco

