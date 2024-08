Ligue 1 : deuxième succès pour l’AS Monaco qui s’offre facilement l’Olympique Lyonnais à l’extérieur

Pour la première fois depuis la saison 2016-2017, l’AS Monaco a réussi l’exploit de s’imposer sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais ce samedi, pour la deuxième journée de Ligue 1 McDonald’s. Une victoire méritée (0-2) qui propulse les hommes d’Adi Hütter en tête du classement, aux côtés du Paris Saint-Germain.

Après avoir entamé la saison de la meilleure des manières au Stade Louis-II avec une victoire 1-0 contre Saint-Étienne, l’AS Monaco se préparait à un test majeur ce samedi. Les joueurs du Rocher, motivés par leur succès initial, étaient au Groupama Stadium pour affronter l’Olympique Lyonnais, une équipe redoutable et expérimentée.

Cette rencontre représentait la 116e confrontation entre ces deux grands de la Ligue 1 McDonald’s, une affiche historique où chaque point compte. Avec 47 victoires pour Monaco contre 44 pour Lyon, les statistiques penchent légèrement en faveur des coéquipiers de Takumi Minamino, auteur du but décisif et désigné MVP lors de la première journée.

Les recrues estivales, dont Jordan Teze, dernier renfort en date, ont également été de la partie pour tenter de poursuivre sur cette lancée positive… Et chose promise, chose due !

Une première période frustrante

Le match a commencé avec une intensité palpable, chaque équipe cherchant à prendre l’ascendant. Les Monégasques, confiants après leur précédente victoire, se sont montrés entreprenants dès les premières minutes. Denis Zakaria, Eliesse Ben Seghir et Mohamed Camara ont tour à tour tenté leur chance, mais sans succès.

La défense lyonnaise, bien en place, est parvenue à contenir les assauts, tandis que les interventions d’Ismail Jakobs se sont révélées cruciales pour empêcher l’OL de menacer la cage monégasque.

C’est finalement Breel Embolo qui s’est procuré la meilleure occasion de cette première mi-temps, servi par Ben Seghir. Malheureusement, en déséquilibre, l’attaquant suisse n’est pas parvenu à concrétiser son action. Quelques minutes plus tard, Takumi Minamino, en grande forme, a vu son tir croisé repoussé par le gardien lyonnais Lucas Perri.

Les Rouge et Blanc ont continué de pousser, mais la mi-temps est atteinte sur un score de 0-0. Frustrant, compte tenu de leur domination.

La délivrance en deuxième mi-temps

De retour des vestiaires, l’OL a tenté de réagir et d’imposer son rythme, mais c’est l’AS Monaco qui est resté dangereux. Embolo, toujours aussi remuant, s’est imposé d’entrée de jeu, suivi par une série de tentatives de Minamino et de Ben Seghir, toutes infructueuses.

Mais la persévérance finit toujours par payer. À la 65e minute, Maghnes Akliouche, très en vue sur son aile droite, a débordé pour parfaitement servir Ben Seghir dans la surface. Le jeune milieu offensif monégasque a ajusté sa frappe croisée et trompé Perri d’un tir croisé imparable (0-1). Un but « made in l’Academy » !

Jordan Teze, tout juste entré en jeu, a manqué de peu d’aggraver le score d’une belle volée. La domination monégasque se s’est finalement concrétisée à la 83e minute, lorsqu’un centre millimétré de Jakobs a trouvé Kassoum Ouattara, qui a servi Lamine Camara. Le Sénégalais, à la conclusion, n’a laissé aucune chance à Perri et a inscrit son premier but en match officiel sous les couleurs de l’AS Monaco. Le score final, 0-2, a scellé une victoire historique pour les Rouge et Blanc.

Les mots du coach

Très satisfait du résultat, l’entraîneur Adi Hütter s’est exprimé à l’issue du match : « Tout d’abord nous jouions aujourd’hui dans une ambiance fantastique ici à Lyon, dans ce magnifique stade, face à une équipe qui a terminé deuxième de la phase retour la saison dernière. C’était donc un vrai choc face à l’OL, pour lequel nous sommes montés en intensité par rapport à la 1ère journée. Nous avions vraiment envie de remporter cette affiche, mais maintenant nous sommes déjà tournés vers la préparation de la réception de Lens au Stade Louis-II.



Je suis satisfait de notre performance aujourd’hui. Nous méritons amplement cette victoire selon moi, après une prestation aussi aboutie. Nous avons gardé la main sur ce match et avons créé beaucoup de situations pour marquer. Je suis donc très heureux de ce succès et content de notre performance.

Nous avons une saison très longue devant nous, avec la Ligue des champions qui va démarrer juste après la première trêve internationale. C’est la raison pour laquelle nous avons besoin de tous les joueurs. En première mi-temps nous étions bien, mais il nous manquait l’efficacité dans le dernier tiers adverse, ce qui fait que nous avons manqué pas mal d’occasions.

Nous poursuivons notre projet de faire confiance à des jeunes talents pour développer notre football offensif. Nous devons continuer notre travail pour amener cette équipe là où nous voulons. Après deux matchs, remporter deux victoires et six points, avec deux clean sheets au passage, c’est vraiment un très bon démarrage ».

Vers une série de victoires ?

Cette victoire à Lyon, la première en six ans, permet à l’AS Monaco de rejoindre le PSG en tête de la Ligue 1 McDonald’s. Elle souligne également la solidité défensive de l’équipe, qui enchaîne un quatrième match consécutif sans encaisser de but en championnat, sa meilleure série depuis mars-avril 2021. Les Rouge et Blanc affichent désormais neuf clean sheets en 2024, un record dans l’élite cette année.

Fort de cette dynamique, l’AS Monaco peut aborder la suite du championnat avec ambition. La victoire au Groupama Stadium est plus qu’un simple succès : elle symbolise une équipe en pleine confiance, capable de rivaliser avec les meilleurs et de prétendre à des sommets encore plus hauts cette saison. Le défi pour Hütter et ses hommes sera maintenant de maintenir ce niveau d’excellence, semaine après semaine, pour transformer cette belle entame de saison en une véritable course au titre et force pour la Ligue des champions.

