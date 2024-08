Mercato 2024 : « Je vais me donner à 100% à chaque entraînement, à chaque rencontre, car je suis ici pour gagner des matchs », assure Jordan Teze

Trois jours après son arrivée en Principauté, Jordan Teze, le défenseur international néerlandais fraîchement signé pour cinq saisons avec l’AS Monaco, a fait ses premiers pas devant les médias ce jeudi au Centre de performance.

La rencontre, organisée en présence du Directeur général de l’AS Monaco, Thiago Scuro, ainsi que de l’entraîneur, Adi Hütter, a permis à Jordan Teze de partager son enthousiasme et ses ambitions pour les saisons à venir.

Thiago Scuro a profité de cette occasion pour expliquer le choix de cette nouvelle recrue, soulignant ses qualités physiques et mentales. « Jordan a tout d’abord les qualités physiques pour pouvoir jouer notre football. Ensuite, il a la mentalité que nous souhaitons avoir chez nos joueurs, avec une grosse expérience emmagasinée au PSV.

C’est un élément qui s’est toujours battu pour des titres, et mentalement c’est quelque chose que nous prenons également en considération. Il a aussi une bonne expérience en Ligue des Champions, ce qui est très important. Dans tous nos échanges, nous avons senti une très bonne attitude chez Jordan, ce qui va nous aider à remplir nos objectifs ».

Jordan Teze et Thiago Scuro © AS Monaco

Dès ses premières séances d’entraînement, Jordan Teze a prouvé son engagement et sa détermination, des qualités qui n’ont pas échappé au coach Adi Hütter, qui a également exprimé son enthousiasme quant au potentiel du joueur : « Désormais nous avons deux latéraux à droite, qui peuvent jouer également en tant que pistons. Concernant Jordan, je pense qu’il peut jouer dans plusieurs positions, arrière ou piston droit, mais également défenseur central droit dans une défense à trois, car il a les qualités physiques pour. Il a vraiment un profil intéressant, d’autant que son intégration est très rapide avec la maîtrise de la langue. Je suis très content de ce recrutement ».

Les mots du nouveau numéro 4

De son côté, l’international néerlandais n’a pas caché sa satisfaction de rejoindre les Rouge et Blanc, une étape qu’il considère comme un grand pas dans sa carrière : « Tout le monde sait que l’AS Monaco est une grande équipe. Je pense que c’est une belle étape à franchir pour moi dans ma carrière, car c’est un super club où il y a un bon mix entre les jeunes talents et les joueurs plus expérimentés. Ils ont terminé à la 2e place du championnat l’an dernier, et je sais que les ambitions restent très élevées cette année. C’est ce que j’aime ressentir dans un club, et c’est aussi comme cela que je fonctionne ».

Le défenseur a également évoqué sa première expérience à l’étranger, reconnaissant que ce changement représentait une nouvelle étape dans sa carrière. « C’est vrai que c’est la première fois que je change d’équipe. À première vue, c’est très différent de ce que j’ai connu au PSV Eindhoven, mais je suis très content de jouer pour cette grande équipe qu’est l’AS Monaco. En tout cas, je vais me donner à 100% à chaque entraînement, à chaque rencontre, car je suis ici pour gagner des matchs ».

Connaissant déjà certains aspects de la Ligue 1, il a ajouté : « Je connais pas mal de joueurs qui ont évolué dans ce championnat. C’est une ligue où le niveau physique est impressionnant, et j’ai pu m’en rendre compte en jouant contre Lens la saison dernière en Ligue des Champions. Nous avions gagné puis fait match nul contre eux. J’aime le fait que ce soit un jeu aussi athlétique ».

Alors que l’AS Monaco s’apprête à se déplacer à Lyon ce samedi pour son deuxième match de la saison, Jordan Teze semble déjà prêt à relever le défi.

