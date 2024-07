Mercato 2024 : Thiago Scuro fait le point à trois semaines de la reprise officielle de l’AS Monaco en Ligue 1

L’AS Monaco s’active sur le marché des transferts, avec des objectifs clairs et des ambitions renouvelées. Chaque décision, chaque mouvement, est pesé avec minutie pour garantir un succès sur le long terme. À travers plusieurs déclarations clés de Thiago Scuro, Directeur Général, plongeons dans les coulisses de ce mercato estival réfléchi.

Présent aux côtés de la première recrue monégasque de l’été pour sa présentation à la presse, le Directeur Général de l’AS Monaco en a profité pour faire le point sur les sujets du moment.

Publicité

Dans une conférence de presse empreinte de détermination et d’optimisme, Thiago Scuro a évoqué les enjeux du mercato, la stratégie de recrutement et les ambitions du club pour la saison à venir.

Remplacer Wissam Ben Yedder avec George Ilenikhena ?

« Il y a souvent la tentation de comparer, lorsqu’on doit remplacer numériquement un joueur. Nous devons respecter ce que Wissam Ben Yedder a fait à Monaco, mais ce sont deux joueurs très différents », déclare le Directeur Général.

La tâche de remplacer un joueur du calibre de Ben Yedder n’est pas simple. Cependant, le club mise sur l’émergence de George, un jeune talent prometteur : « Aujourd’hui, nous souhaitons voir émerger la meilleure version de George avec l’AS Monaco, et qu’il connaisse le succès avec le club. Nous avons déjà deux joueurs de très grande qualité dans cette position, avec Folarin Balogun et Breel Embolo, qui vont pouvoir l’accompagner dans son développement ».

© AS Monaco

Un recrutement sélectif et stratégique

Le club du Rocher est bien conscient de ses besoins et travaille dur pour y répondre de manière optimale. « Nous sommes à la recherche de joueurs qui soient suffisamment expérimentés, même si nous croyons également dans les jeunes talents que le Club peut amener au plus haut niveau. C’est le projet de l’AS Monaco », explique-t-il.

Concernant le milieu de terrain, le profil recherché est clair : « un joueur agressif, qui aille vers l’avant, mais qui ait aussi un bon état d’esprit ». Le processus de recrutement à Monaco est rigoureux. « Il n’y a pas de joueur courtisé par l’AS Monaco qui ne fasse pas l’objet d’un long process de notre part, avant d’arriver jusqu’à la signature », assure-t-il.

Chaque joueur est minutieusement observé par le réseau de scouting et doit répondre à des critères physiques et mentaux stricts. « Adi Hütter donne évidemment son avis. L’âge n’est pas forcément un critère. Nous voulons surtout des joueurs qui ont l’ambition de gagner, comme nous. Beaucoup de gens travaillent pour ça, sous la direction de Carlos Aviña. Nous avons des discussions entre nous, y compris avec le Président qui fait partie des discussions finales. Notre travail est de proposer les meilleurs profils pour le Club ».

Préparation et anticipation : les clés du succès

Thiago Scuro confirme que l’équipe travaille d’arrache-pied pour combler les postes nécessaires avant le début de la saison, le 18 juillet prochain. « Nous travaillons dans les secteurs où nous pensons avoir des besoins. Nous sommes prêts à répondre aux possibilités du marché, et sommes confiants sur le fait de pouvoir signer un ou deux joueurs dans les prochains jours ».

La préparation de l’équipe passe aussi par des matchs amicaux cruciaux. « Le fait est que nous devons démarrer la saison très fort, et pour cela nous avons encore des matchs amicaux pour nous préparer. Nous voulons apporter des solutions à notre coach Adi Hütter ».

L’engagement de Rybolovlev et les ambitions pour la saison centenaire

Le Président du club, Dmitri Rybolovlev, est particulièrement investi et conscient de l’importance de cette saison du centenaire. « Le Président est très engagé, il sait que c’est un moment spécial pour le club, fort de ce que nous avons construit la saison dernière en retrouvant la Ligue des champions. Mon travail est de construire le succès sur le terrain et d’ajouter de la valeur dans le club ».

Enfin, l’organisation interne et le leadership restent des priorités pour l’AS Monaco. « Adi va prochainement décider qui portera le brassard cette saison. Ce qui est certain, c’est que nous avions, la saison passée, un groupe de capitaines pour représenter le vestiaire et participer à la prise de certaines décisions, et nous souhaitons conserver ce principe-là ».

Le retour des Olympiens

Les joueurs de l’AS Monaco qui participent actuellement aux Jeux Olympiques de Paris 2024 reviendront immédiatement après la compétition. « Je confirme que les joueurs de l’AS Monaco concernés reviendront directement après leur participation aux JO. Cela faisait partie de nos conditions pour les laisser disputer cette compétition ».

En conclusion, l’AS Monaco aborde cette nouvelle saison avec une vision claire et des ambitions solides. Entre recrutement stratégique, préparation rigoureuse et engagement total de ses dirigeants, le club est bien décidé à marquer de son empreinte cette année historique.

Maghnes Akliouche joue actuellement avec l’Équipe de France aux JO © AS Monaco

AS Monaco : ce qu’il faut retenir du bilan de Thiago Scuro sur la saison