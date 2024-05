AS Monaco : ce qu’il faut retenir du bilan de Thiago Scuro sur la saison

Ce mardi, le Directeur GĂ©nĂ©ral de l’AS Monaco, Thiago Scuro, a dressĂ© le bilan de la saison lors d’une confĂ©rence de presse Ă la Turbie. Il y a notamment abordĂ© les sujets des transferts, des ambitions du club pour la saison prochaine ainsi que l’affaire Mohamed Camara. Voici ce qu’il faut en retenir.

« Objectifs atteints » selon Thiago Scuro, satisfait des rĂ©sultats de son Ă©quipe avec la deuxième place et surtout le retour en Ligue des champions après six annĂ©es d’absence pour l’AS Monaco. Deux jours après le dernier match de la saison, il a fait le point sur cette riche annĂ©e auprès des journalistes.

Prendre du recul sur la saison 2023-2024

« Je pense que notre saison est satisfaisante si on regarde le résultat final. Vous savez plus que moi ce que cela représente de terminer dans le Top 3 de notre championnat, et à quel point il est difficile de se qualifier pour la Ligue des Champions. À mon arrivée, j’avais dit que l’expérience des années passées allait être le ciment de notre futur. Et certains joueurs et membres du staff qui étaient déjà présents ont pu le vérifier. Nous voulions faire les choses différemment, et ce que nous avons fait.

Maintenant notre objectif est de prendre un peu de recul sur cette saison, car le résultat est là , mais évidemment nous avons beaucoup de choses à améliorer. Nous sommes passés par des moments plus difficiles et nous voulons comprendre pourquoi, afin de montrer plus de continuité et de régularité l’année prochaine. Nous avons montré notre capacité de réaction, mais nous voulons davantage maîtriser les choses, car l’attente sera de plus en plus élevée »

Le rôle indispensable du Président Rybolovlev

« Le Président a été très important et très présent pour nous cette saison. Il est parfois venu assister à des séances d’entraînement, a toujours été proche de moi, d’Adi Hütter et au soutien des joueurs, notamment dans le vestiaire. Il a toujours été partie prenante dans les grandes décisions prises cette saison et nous a aidé à progresser, notamment après l’élimination en Coupe de France contre Rouen, qui était un moment fort de la saison.

Nous avons eu des meetings à ce moment-là avec des joueurs clés de l’effectif, ainsi que le coach et moi-même. Il a toujours été derrière nous, et a une part importante dans le fait que nous ayons atteint cet objectif de retrouver la Ligue des Champions »

Le Président Dmitri Rybolovlev aux côtés du Prince Albert II © AS Monaco

Le retour en Ligue des champions

« C’était notre objectif numéro un de ramener le club en Ligue des champions, et c’est chose faite. Notre priorité est maintenant de conserver nos meilleurs joueurs, d’autant plus avec cette prestigieuse compétition qui arrive, où l’objectif sera de passer la phase de ligue. Ensuite je ne maîtrise pas les désirs de chacun, mais le but est vraiment de garder nos cadres.

Nous devrons probablement nous renforcer au niveau du staff en revanche, notamment pour préparer nos matchs, car il y aura huit adversaires supplémentaires la saison prochaine, que nous ne jouerons qu’une seule fois. À nous de nous préparer pour ce grand défi »

Côté effectif : « Le premier gros travail que nous avons réalisé c’est d’avoir analysé les clubs qui jouent la Ligue des champions. De notre côté, l’équipe actuelle se situe déjà bien. Considérant le fait qu’une équipe impliquée dans deux compétitions utilise en général entre 20 et 21 joueurs, nous sommes suffisamment armés en nombre. Paris n’a par exemple utilisé que 19 joueurs cette saison, pour disputer trois compétitions.

S’il y a des départs, ils seront donc naturellement remplacés, mais nous n’avons pas vocation à augmenter le nombre de joueurs dans le groupe. Notamment en raison du fait que nous souhaitons encore nous appuyer sur le Groupe Elite, qui nous a fourni beaucoup de joueurs cette saison dans des périodes où nous avions des besoins »

Avant cela, les Jeux Olympiques

« C’est assez clair, nous voulons respecter le désir de nos joueurs et en même temps répondre aux besoins du club. Nous avons pour cela partagé avec les concernés nos deux conditions pour accepter une participation aux JO. D’abord le fait de partir en vacances avant les Jeux, car ils terminent très tard et nous ne pouvons pas nous permettre de les voir partir. Ensuite nous ne disputerons heureusement pas les barrages pour la Ligue des Champions, ce qui aurait pu entrer en conflit avec les Jeux Olympiques »

Pour Folarin Balogun, s’il est déjà sélectionné pour la Copa America, il ne pourra pas jouer les deux. « Ce ne serait pas juste pour le club d’avoir un joueur en sélection pendant 60 ou 70 jours pendant la présaison et alors qu’une grosse saison nous attend »

© AS Monaco

Cap sur la saison prochaine

« Nous voulons rester forts ! Nous avons l’ambition de signer de nouveaux joueurs. Nos besoins sont guidés avant tout par nos performances, que nous analysons constamment durant toute la saison. Nous travaillons actuellement sur le mercato depuis le mois de février avec le département recrutement, moi-même, Carlos Aviña, Adi Hütter et les coachs adjoints. Nous avons un plan assez clair pour cet été.

Notre pré-saison va être divisée en trois parties, avec à côté les compétitions internationales. Comme chaque début de saison, nous débutons avec un plan, une idée, puis les performances des joueurs parlent vite d’elles-mêmes donc nous réajustons ensuite notre plan vis-à -vis de cela »

DĂ©but du mercato

« Pour les transferts, nous avons une idĂ©e de savoir Ă quels postes et quels profils nous voulons recruter, mais je ne pense pas que l’AS Monaco ait besoin de beaucoup de joueurs supplĂ©mentaires honnĂŞtement. Nous avons une Ă©quipe solide, de très bonnes options et il n’y aura pas de CAN ou de Coupe d’Asie la saison prochaine, qui ont Ă©tĂ© un gros poids pour nous cette saison.

À ce jour, tout ce que je peux dire c’est qu’au moins un joueur en défense, milieu et attaque va changer durant la première phase du marché des transferts. Ce qui est certain c’est que ceux qui vont nous rejoindre seront une plus-value pour l’équipe. Nous voulons des joueurs de caractère et capables de donner la possibilité au coach de modifier sa façon de jouer en fonction de l’adversaire »

Un mot sur Takumi Minamino et Aleksandr Golovin

« Notre priorité c’est de les garder. Ce sont des joueurs très importants pour le club. Ces deux noms on fait une saison très solide, avec une très bonne adaptation et un bon style. Je connaissais déjà Minamino avant, malheureusement il n’a pas fait un bon début de saison ici à l’AS Monaco donc il y avait des doutes à son sujet mais finalement il a su gérer cela. Ils sont vivement les bienvenus à rester avec nous, surtout avec la Ligue des champions qui arrive »

Et Wissam Ben Yedder ?

En fin de contrat, l’avenir de Wissam Ben Yedder Ă l’AS Monaco est Ă ce jour encore incertain. Des discussions sont actuellement en cours entre le joueur, son agent ainsi que le club du Rocher pour convenir de sa prolongation, ou non.

« J’ai eu une conversation avec lui hier (lundi). C’Ă©tait très bien. Juste lui et moi. Nous avons fait le point sur la saison. Qu’il reste, cela ne dĂ©pend pas que du club mais aussi de lui. Je l’ai Ă©coutĂ©, j’ai Ă©coutĂ© ses aspirations pour la suite. Ce n’est pas encore très clair pour lui. Il prend en compte plusieurs aspects, sur sa carrière et sur sa vie personnelle.

Un joueur comme lui, qui est dĂ©sormais libre, est très attractif pour le marchĂ©. Nous connaissons tous ses qualitĂ©s de buteur, son histoire dans le club sera marquĂ©e Ă tout jamais et respectĂ©e par toute l’organisation, mais tout ne repose pas uniquement sur nous. Nous devons dĂ©sormais avoir une conversation avec son agent. On espère que la question sera rĂ©glĂ©e cette semaine. C’est mon objectif »

© AS Monaco

Le retour de Djimi Traoré à Monaco

« Nous avons déjà un nouveau coach pour le Groupe Elite, qui sera Djimi Traoré. Nous sommes très contents, car nous partageons la même vision du jeu, en plus d’être un ancien joueur de l’AS Monaco. Il correspond à ce que nous recherchons et a une belle expérience dans la formation de joueurs, grâce notamment à son passage à Nordsjaelland. Nous sommes donc impatients de l’accueillir ici.

Il sera donc le coach du Groupe Elite, et Damien Perrinelle va rester dans le staff en tant qu’assistant du coach. Quand l’AS Monaco a créé ce projet, il y a eu beaucoup de discussions autour, pas mal de critiques. Trois ans après, on peut voir que d’autres joueurs ont pris la même direction, pour préparer une meilleure transition entre la formation et le monde professionnel »

L’affaire Mohamed Camara

Dimanche dernier, contre Nantes, Mohamed Camara a fait polĂ©mique en masquant le logo contre l’homophobie floquĂ© sur son maillot Ă l’occasion d’un week-end que la Ligue de Football Professionnel consacrait Ă la lutte contre l’homophobie. Le milieu de terrain n’a Ă©galement pas participĂ© Ă la photo protocolaire d’avant-match oĂą les deux Ă©quipes de Monaco et Nantes posaient devant le slogan arc-en-ciel.

« Nous sommes un club et nous soutenons les actions mises en place par la Ligue. J’ai appelé Arnaud Rouger (le directeur général de la Ligue) mardi matin. Je lui ai présenté mes excuses et celles du club. Mohamed a fait cela pour des raisons religieuses et nous respectons toutes les religions. Mais nous sommes vraiment très tristes après cet épisode et nous ne le soutenons pas. C’est un sujet très sensible.

De manière gĂ©nĂ©rale, nous avons pris des sanctions depuis le dĂ©but de la saison pour diverses raisons, mais nous avons gĂ©rĂ© cela en interne. Nous n’en avons pas parlĂ© en public et je prĂ©fère procĂ©der ainsi. Ça ne se reproduira pas la saison prochaine. Nous sommes vraiment engagĂ©s sur ces sujets. Cet Ă©pisode ne doit pas entacher l’image du club, qui fait Ă©normĂ©ment de belles choses.

Je ne suis pas effrayĂ© par des sanctions contre l’AS Monaco. Nous verrons ce qui se passera, mais punir le club ne serait pas juste. C’était une dĂ©cision personnelle. Cela ne reflète pas ce qu’est l’AS Monaco, mĂŞme si je respecte toutes les opinions. Pourquoi personne au club ne lui a rien dit ? Probablement que les joueurs l’ont vu dans le vestiaire, mais on n’a pas fait attention avant qu’il n’entre sur le terrain. On ne peut pas contrĂ´ler tout le monde. C’est passĂ© au travers. Nous devons nous amĂ©liorer »

Mohamed Camara © AS Monaco

Une possible vente du club ?

« Ce n’est pas un secret qu’il y a un processus de vente qui est engagĂ©, mais au quotidien, nous ne sentons pas d’impact sur notre travail. Il n’y a aucune instabilitĂ© interne Ă cause de cela. Nous continuons de travailler sur notre feuille de route. Je travaille et je prĂ©pare l’avenir. Je ne peux pas contrĂ´ler toutes les dĂ©cisions. Nous espĂ©rons que cela se terminera le plus vite possible. Au plus tĂ´t nous serons fixĂ©s, au mieux ce sera pour le club pour avoir une vision claire pour le futur. Pour le mercato, on reste sur les plans que l’on a et s’il y a des choses qui se passent, nous ajusterons »

Le Centenaire du club en approche

« À propos du Centenaire, nous avons beaucoup d’événements prévus tout au long de la saison. Il y aura notamment un match pour célébrer cet anniversaire, mais également des maillots spéciaux, qui seront un clin d’œil à la riche histoire de l’AS Monaco. Ensuite certaines choses seront organisées avec les anciens joueurs et coachs du club. Cette saison des 100 ans ne sera donc pas « évacuée » en une journée, mais fera l’objet de célébrations tout au long de l’exercice »