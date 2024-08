Calciomercato 2024: Thiago Scuro fa il punto della situazione a tre settimane dal ritorno ufficiale dell’AS Monaco in Ligue 1

L’AS Monaco si è attivata nei trasferimenti con obiettivi chiari e le ambizioni di sempre. Ogni decisione, ogni mossa, viene soppesata con attenzione per garantire il successo a lungo termine. Attraverso alcune delle dichiarazioni chiave rilasciate dal direttore sportivo Thiago Scuro, scopriamo insieme i retroscena di questo calciomercato estivo.

Presente in occasione della presentazione alla stampa della prima recluta monegasca dell’estate, il direttore sportivo dell’AS Monaco ha colto l’occasione per discutere dei problemi del momento.

In una conferenza stampa intrisa di determinazione e ottimismo, Thiago Scuro ha parlato del calciomercato, della strategia di recruiting e delle ambizioni del club per la prossima stagione.

Sostituire Wissam Ben Yedder con George Ilenikhena?

“Quando si deve sostituire un giocatore spesso si è tentati di fare paragoni. Rispettiamo l’apporto di Wissam Ben Yedder al Monaco, ma sono due giocatori molto diversi”, afferma il direttore sportivo.

Sostituire un calciatore del calibro di Ben Yedder non è semplice. Tuttavia, il club punta su George, un giovane talento promettente: “Oggi vogliamo veder emergere la migliore versione di George con l’AS Monaco, e vorremmo che abbia successo con il club. Abbiamo già due giocatori di qualità in questo ruolo, Folarin Balogun e Breel Embolo, che potranno accompagnarlo nella sua crescita”.

© AS Monaco

Un recruiting selettivo e strategico

Il club del Principato è ben consapevole delle proprie necessità e lavora sodo per soddisfarle al meglio. “Cerchiamo giocatori con una certa esperienza, sebbene crediamo anche nei giovani talenti che il club può portare ai massimi livelli. È questo il progetto dell’AS Monaco”, spiega.

Per quanto riguarda il centrocampista, il profilo ricercato è chiaro: “un giocatore aggressivo che va in avanti, ma che ha anche una buona mentalità”. Il processo di reclutamento del Monaco è rigoroso. “Non c’è giocatore corteggiato dall’AS Monaco che non sia stato sottoposto a un lungo processo da parte nostra, prima che si possa arrivare alla firma”, assicura.

Ogni giocatore viene osservato attentamente dalla rete di scouting e deve soddisfare rigorosi criteri fisici e psicologici. “Adi Hütter ovviamente esprime il suo parere. L’età non è necessariamente un criterio. Vogliamo soprattutto giocatori che abbiano voglia di vincere, come noi. Sono in molti a lavorarci, sotto la direzione di Carlos Aviña. Discutiamo tra di noi, anche con il Presidente, che partecipa alle discussioni finali. Il nostro compito è quello di proporre i migliori profili per il Club”.

Preparazione e anticipazione: le chiavi del successo

Thiago Scuro conferma che la squadra sta lavorando sodo per coprire le posizioni necessarie prima dell’inizio della stagione, il 18 agosto. “Lavoriamo sulle aree in cui pensiamo di avere più bisogno. Siamo pronti a rispondere alle opportunità del mercato e siamo fiduciosi di firmare con uno o due giocatori nei prossimi giorni”.

La preparazione della squadra passa anche attraverso le amichevoli, che sono fondamentali. “Il fatto è che dobbiamo iniziare la stagione alla grande, e per farlo abbiamo ancora alcune amichevoli da preparare. Vogliamo dare le giuste soluzioni al nostro allenatore Adi Hütter”.

L’impegno di Rybolovlev e le ambizioni per la stagione del centenario

Il presidente del club, Dmitri Rybolovlev, è ben consapevole dell’importanza della stagione del centenario. “Il presidente è molto coinvolto, sa che questo è un momento speciale per il club, anche per quanto abbiamo costruito la scorsa stagione con il ritorno in Champions League. Il mio compito è portare il successo sul campo e dare ancora più valore al club”.

Infine, l’organizzazione interna e la leadership restano prioritarie per l’AS Monaco. “Adi deciderà presto chi indosserà la fascia al braccio in questa stagione. Quello che è certo è che la scorsa avevamo un gruppo di capitani che rappresentavano lo spogliatoio e aiutavano a prendere certe decisioni, e vogliamo continuare a seguire questo principio”.

Il ritorno degli olimpionici

I giocatori dell’AS Monaco che stanno attualmente partecipando alle Olimpiadi di Parigi 2024 rientreranno subito dopo la competizione. “Posso confermare che i giocatori dell’AS Monaco interessati rientreranno subito dopo la loro partecipazione alle Olimpiadi. Era tra le nostre condizioni per farli partecipare alla gara”.

In conclusione, il Monaco si appresta a iniziare la nuova stagione con una visione chiara e ambizioni solide. Con un recruiting strategico, una preparazione rigorosa e il pieno coinvolgimento dei suoi dirigenti, il club è determinato a lasciare il segno in questo anno storico.

Maghnes Akliouche gioca attualmente con la squadra olimpica francese © AS Monaco

