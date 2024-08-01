Трансферы 2024: Тиагу Скуру подводит итоги за три недели до официального возвращения ФК «Монако» в Лигу 1

ФК «Монако» мобилизуется на трансферном рынке с ясными целями и обновленными амбициями. Каждое решение, каждое движение скрупулезно взвешивается, чтобы гарантировать долгосрочный успех. Многочисленные ключевые заявления Тиагу Скуру, генерального директора клуба, ведут нас за кулисы обдуманных летних трансферов.

На презентации прессе первого летнего монакского новобранца генеральный директор ФК «Монако» подвел итоги по текущим вопросам.

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На пресс-конференции, отмеченной решимостью и оптимизмом, Тиагу Скуру рассказал о целях трансферов, стратегии набора игроков и амбициях клуба в предстоящем сезоне.

Вместо Виссама Бен-Йеддера – Джордж Иленихена?

«Когда надо заменить одного игрока на другого, часто хочется их сравнить между собой. Мы должны отдать должное работе Виссама Бен-Йеддера в «Монако», но речь идет о двух очень разных игроках», – заявил генеральный директор.

Задача заменить игрока такого класса, как Бен-Йеддер, – не из простых. Тем не менее, клуб делает ставку на появление Джорджа, многообещающего и талантливого молодого игрока: «Сегодня мы хотим показать лучшую версию Джорджа в ФК «Монако», чтобы он добился успеха в клубе. У нас уже есть два высококлассных игрока на этой позиции, – Фоларин Балоган и Брель Эмболо, – они смогут поспособствовать его развитию».

© ФК «Монако»

Выборочный и стратегический набор игроков

Клуб хорошо понимает свои потребности и неустанно работает над тем, чтобы оптимально их удовлетворить. «Мы ищем достаточно опытных игроков, но мы также верим в талантливую молодежь, которую клуб может вывести на самый высокий уровень. Таков наш проект», – объяснил он.

Что касается полузащитника, то искомый профиль ясен: «агрессивный, стремящийся вперед игрок с хорошим настроем». Процесс набора игроков в ФК «Монако» – строгий. «ФК «Монако» не охотится ни за одним игроком без долгой предварительной работы, прежде чем подписать с ним контракт», уверяет он.

За каждым игроком скрупулезно наблюдает сеть скаутов, он должен отвечать строгим физическим и умственным критериям. «Конечно, Ади Хюттер выскажет свое мнение. Возраст – не обязательный критерий. Прежде всего, нам нужны игроки, стремящиеся к победе, как мы. Над этим работают много людей под руководством Карлоса Авиньи. Мы ведем дискуссии, в том числе с президентом клуба, который участвует в итоговых обсуждениях. Наша работа заключается в том, чтобы предложить клубу лучшие профили».

Подготовка и работа на опережение – ключи к успеху

Тиагу Скуру подтверждает, что команда неустанно работает над тем, чтобы набрать нужных игроков до начала сезона 18 августа. «Мы работаем над секторами, которые считаем нужными. Мы готовы отвечать на возможности рынка и уверены, что в ближайшие дни подпишем один или два новых контракта».

Подготовка команды идет и во время ключевых дружеских матчей. «Мы должны очень мощно открыть сезон, и чтобы подготовиться к этому, у нас еще будут дружеские матчи. Мы хотим предоставить решения нашему тренеру Ади Хюттеру».

Вовлеченность Рыболовлева и амбиции на юбилейный сезон

Президент клуба Дмитрий Рыболовлев очень вовлечен в работу клуба и понимает важность этого сезона в 100-летний юбилей клуба. «Президент принимает активное участие, он знает, что это особый момент для клуба, который подкреплен нашими результатами в прошлом сезоне и возвращением в Лигу чемпионов. Моя задача – обеспечить успех на поле и добавить ценности клубу».

Внутренняя организация и выбор лидера остаются приоритетами ФК «Монако». «Ади скоро решит, кто будет капитаном в этом сезоне. Что точно, так это то, что в прошлом сезоне у нас была группа капитанов, представлявшая всю команду и участвующая в принятии некоторых решений, и мы хотим сохранить этот принцип».

Возвращение с Олимпийских игр

Игроки ФК «Монако», которые в настоящий момент участвуют в Олимпийских играх 2024 года в Париже, вернутся сразу по окончании соревнований. «Я подтверждаю, что занятые в Олимпиаде игроки ФК «Монако» вернутся непосредственно по окончании игр. Это было одним из условий их участия в соревнованиях».

В заключение можно утверждать, что ФК «Монако» открывает новый сезон с ясными целями и солидными амбициями. По стратегическому набору игроков, строгой подготовке и активному участию руководства видно, что клуб намерен отличиться в этом историческом сезоне.

Магнес Аклиуш сейчас играет в сборной Франции на Олимпийских играх © ФК «Монако»

ФК «Монако»: Тиагу Скуру подводит итоги сезона