Mercato 2024 : le talentueux défenseur Jordan Teze rejoint l’AS Monaco pour cinq saisons

L’AS Monaco poursuit son ambition de renforcer son effectif avec des joueurs de premier plan en signant Jordan Teze, un talentueux défenseur international néerlandais en provenance du PSV Eindhoven.

À 24 ans, Jordan Teze s’engage avec le club Princier pour une durée de cinq saisons, jusqu’en juin 2029, marquant ainsi un tournant dans sa carrière après avoir gravi tous les échelons au sein du club néerlandais.

Un parcours exemplaire au PSV Eindhoven

Originaire de Groningue (Pays-Bas), Teze a rejoint le PSV à l’âge de 7 ans, où il a développé son talent au fil des années. Signant son premier contrat professionnel en 2018, il fait ses débuts en équipe première quelques mois plus tard lors d’une victoire 2-1 contre le PEC Zwolle en Eredivisie. Depuis, il n’a cessé de s’imposer comme un pilier de la défense du PSV, totalisant près de 200 matchs sous le maillot des Boeren.

Son influence au sein du club ne s’est pas limitée à la scène nationale. Jordan Teze s’est également illustré sur la scène internationale avec l’équipe des Pays-Bas, grimpant les échelons des sélections de jeunes jusqu’à l’équipe première. Sa première cape avec les Oranje, lors d’un match de Ligue des Nations contre le Pays de Galles en juin 2022, s’est soldée par une victoire 2-1, soulignant son impact dès ses débuts.

Une saison 2023-2024 réussie

La saison 2023 a été la plus accomplie pour Jordan Teze, avec des statistiques impressionnantes : 45 matchs disputés, 12 passes décisives et 3 buts. Sa contribution a été déterminante dans la conquête du titre d’Eredivisie, permettant au PSV de retrouver les sommets du football néerlandais. Ses performances ne sont pas passées inaperçues en Ligue des champions non plus, où il a joué un rôle clé en phase de groupe.

L’un des moments forts de sa saison a été son but crucial contre le FC Séville, permettant au PSV de se qualifier pour les huitièmes de finale. Un exploit qui montre la capacité de Teze à se montrer décisif dans les moments cruciaux, une qualité qui sera précieuse pour l’AS Monaco, notamment en vue des échéances européennes.

Un avenir prometteur sous les couleurs monégasques

Jordan Teze arrive sur le Rocher avec l’ambition de poursuivre sa progression et de s’imposer comme un leader de la défense monégasque. Mesurant 1m83 et doté d’une grande polyvalence défensive, il apportera sa solidité, sa capacité de percussion et son expérience des grands rendez-vous. En arborant le numéro 4, Teze est prêt à relever les défis qui l’attendent sous le maillot à la Diagonale.

