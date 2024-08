L’AS Monaco dévoile un maillot third visionnaire pour la saison du Centenaire

Du noir et blanc pour la troisième tenue de l’AS Monaco ! En collaboration avec son partenaire emblématique Kappa, le club du Rocher vient de lever le voile sur le maillot third que porteront ses joueurs pour la saison Centenaire 2024-2025.

Ce maillot, plus qu’un simple vêtement de sport, incarne l’esprit d’innovation et de tradition qui caractérise le club Princier en cette année de célébration de son Centenaire.

Après avoir rendu hommage à son héritage historique avec le maillot domicile et mis en avant le patrimoine monégasque avec la tenue extérieure, l’AS Monaco pousse encore plus loin l’audace esthétique avec ce nouveau maillot third. Inspirée par les projets architecturaux les plus innovants de la Principauté, cette tenue se fait le reflet d’un Monaco tourné vers l’avenir.

Les lignes ondulées et élégantes de la tunique rappellent les formes novatrices des bâtiments récents tels que le Stella Tower, le Palais de la Plage, ou encore le complexe Mareterra. Ces constructions, véritables joyaux du paysage urbain monégasque, symbolisent la modernité et l’ambition qui sont au cœur de la philosophie du club.

Un design minimaliste et audacieux

Les nuances de gris choisies pour ce maillot ne sont pas anodines. Elles sont directement inspirées des teintes minimalistes des matériaux utilisés dans ces bâtiments iconiques. Ce gris subtil, élégant et contemporain, évoque la sobriété et la sophistication, des valeurs chères à l’AS Monaco.

C’est d’ailleurs au cœur du Stella Tower, un des fleurons de cette architecture avant-gardiste, que le club a orchestré une partie de la campagne de dévoilement de la tenue. Ce lieu, avec ses courbes audacieuses et son design futuriste, se marie parfaitement avec l’esprit de ce nouveau maillot, porté fièrement par des joueurs tels que la nouvelle recrue George Ilenikhena.

Quand le futur rencontre l’histoire du passé

Mais l’AS Monaco n’oublie jamais ses racines. Le logo officiel des célébrations du Centenaire est ainsi présent au dos de la tunique, juste sous le col, comme un rappel constant de l’histoire glorieuse du club. À l’intérieur du col, l’inscription « Daghe Munegu » vient renforcer ce lien indéfectible entre le passé et le présent.

L’écusson du club, décliné en noir pour l’occasion, est apposé côté cœur, tandis que l’iconique Omini de Kappa trône fièrement de l’autre côté de la poitrine. Ce maillot, conçu avec la technologie KOMBAT PRO de Kappa, offre non seulement un design époustouflant, mais aussi des performances techniques à la hauteur des exigences du plus haut niveau.

Le polyester 100% recyclé utilisé pour sa confection témoigne également de l’engagement de Kappa pour un sport plus respectueux de l’environnement.

Une collection à ne pas manquer

Disponible dès maintenant, cette nouvelle tenue third est en vente sur le site du club, ainsi qu’à la boutique officielle des Jardins d’Apolline et sur le site de Kappa. Ne manquez pas l’opportunité de vous procurer ce symbole de l’audace et de l’innovation monégasque pour célébrer cette saison historique.

