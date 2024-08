Ligue 1 : la billetterie est ouverte pour le premier match de la saison de l’AS Monaco !

Le rendez-vous est fixé ! Le samedi 17 août à 21 heures, l’AS Monaco accueillera Saint-Étienne dans une rencontre historique au stade Louis-II, marquant la 108e confrontation entre ces deux clubs emblématiques. Un match à ne surtout pas manquer, d’autant plus que les Verts font leur retour en Ligue 1 après trois saisons d’absence. Voici comment prendre vos places !

Pour l’AS Monaco, cette saison n’est pas comme les autres. En effet, les Rouge et Blanc débutent la saison tant attendue du Centenaire et visent à marquer les esprits dès le premier match. Sous la houlette de l’entraîneur Adi Hütter, ils auront besoin de tout le soutien possible pour décrocher les trois points et démarrer la saison sur les chapeaux de roues !

Billetterie : ne manquez pas le coup d’envoi

Pour encourager les joueurs du Rocher et participer à cette soirée mémorable, il est temps de réserver vos places à partir de 15 euros. Plusieurs options s’offrent à vous pour obtenir vos billets :

Billetterie en ligne : Rendez-vous sur le site officiel de l’AS Monaco pour acheter vos billets en quelques clics.

: Rendez-vous sur le site officiel de l’AS Monaco pour acheter vos billets en quelques clics. Application Monapass : Grâce à l’application Monapass, développée par le Gouvernement Princier, vous pouvez désormais dématérialiser votre abonnement, acheter vos places directement depuis votre smartphone et profiter de nombreux avantages.

Abonnements : assurez-vous des moments inoubliables

Si vous souhaitez supporter l’AS Monaco tout au long de la saison, des offres d’abonnement attractives sont également disponibles. Pour 19 euros par mois sur 10 mois, profitez de tous les matchs à domicile et bénéficiez d’un tarif préférentiel pour cette rencontre d’ouverture contre Saint-Étienne.

C’est l’occasion idéale pour vivre intensément cette saison du Centenaire et le retour en Ligue des champions !

