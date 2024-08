Ligue 1: biglietti disponibili per il primo incontro della stagione dell’AS Monaco!

Abbiamo una data! Sabato 17 agosto alle 21:00, l’AS Monaco ospiterà il Saint-Étienne in una storica partita allo Stade Louis-II, che segna il 108° incontro tra questi due club leggendari. È un match da non perdere, soprattutto perché Les Verts tornano in Ligue 1 dopo tre stagioni di assenza. Ecco come acquistare i biglietti!

Per l’AS Monaco, questa non è una stagione come le altre. Questo è l’anno del tanto atteso Centenario e i biancorossi vogliono lasciare il segno fin dalla prima partita. Sotto la guida dell’allenatore Adi Hütter, avranno bisogno di tutto il sostegno possibile per conquistare i tre punti e iniziare al meglio la stagione!

Pubblicità

Biglietti: per non perdere il calcio d’inizio

Se volete fare il tifo per i monegaschi e partecipare a questa serata memorabile, è il momento di prenotare i biglietti, a un prezzo che parte da 15 euro. Potrete acquistarli in diversi modi:

Biglietteria online : visitate il sito ufficiale dell’AS Monaco per acquistare i biglietti in pochi clic.

: visitate il sito ufficiale dell’AS Monaco per acquistare i biglietti in pochi clic. Applicazione Monapass: grazie all’applicazione Monapass, sviluppata dal Governo di Monaco, è ora possibile disporre dell’abbonamento sullo smartphone, acquistare i biglietti e usufruire di numerosi vantaggi.

Abbonamenti: per assicurarvi momenti indimenticabili

Se volete sostenere l’AS Monaco per tutta la stagione, sono disponibili anche interessanti offerte di abbonamento. Per 19 euro al mese per 10 mesi, potrete assistere a tutte le partite in casa e approfittare di una tariffa speciale per la partita inaugurale contro il Saint-Étienne.

È l’occasione perfetta per vivere al massimo la stagione del Centenario e il ritorno in Champions League! © AS Monaco

