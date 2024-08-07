Лига 1: в кассах появились билеты на первый матч ФК «Монако» в новом сезоне
Встреча назначена! В субботу, 17 августа, в 21:00 состоится исторический матч ФК «Монако» с «Сент-Этьен» на стадионе «Луи-II». Это будет 108-я встреча двух культовых клубов. Не пропустите этот матч, тем более что «зеленые» возвращаются в Лигу 1 после трёх лет отсутствия! Как купить билеты?
Для ФК «Монако» это особый сезон. Красно-белые начинают долгожданный сезон, ознаменованный столетним юбилеем клуба, и намерены отличиться с первого же матча. Под руководством своего тренера, Ади Хюттера, им понадобится самая активная поддержка, чтобы завоевать три очка и стартовать в сезоне во весь опор.
Билетные кассы: не пропустите начало!
Чтобы поддержать монегасков и посмотреть этот памятный матч, пора бронировать билеты, которые стоят от 15 евро. Билеты можно забронировать:
- В билетных кассах онлайн: Зайдите на официальный сайт ФК «Монако» и купите билеты за пару кликов.
- В приложении Monapass: В приложении Monapass, разработанном княжеским правительством, теперь можно получить виртуальный абонемент, покупать билеты прямо в смартфоне и пользоваться многочисленными преимуществами.
Абонементы – гарантия незабываемых моментов
Если вы хотите поддерживать ФК «Монако» весь сезон, предлагаются привлекательные абонементы. За 19 евро в месяц на 10 месяцев вы получаете билеты на все домашние матчи и пользуетесь скидкой на первый матч сезона против «Сент-Этьен».
Это – идеальная возможность быть в гуще всех событий сезона столетия клуба и его возвращения в Лигу чемпионов!