Соперники, участники, реакции… Всё о жеребьёвке в Лиге Чемпионов – в нашем материале

Жеребьёвка в общем этапе Лиги Чемпионов состоялась в Гримальди Форуме и определила восемь соперников, с которыми монегаскам предстоит сразиться в рамках турнира 2024-2025 года. В этом сезоне, ознаменованном 10-й по счёту компанией в Лиге Чемпионов, «красно-белых» ждут интересные встречи.

Сама жеребьевка впервые прошла с использованием современных технологий, которые были введены наравне с новым форматом турнира, согласно которому команды больше не будут состязаться на групповом этапе по четыре клуба в домашних и выездных матчах. Международные звезды футбола – Джанлуиджи Буффон и Криштиану Роналду – огласили результаты жеребьёвки.

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«Красно-белым» предстоит противостояние с восьмью европейскими гигантами. Они примут на своём поле «Барселону», «Бенфику», «Црвену Звезду» и «Астон Виллу». А в гости их будут ждать «Интер», «Арсенал», загребское «Динамо» и «Болонья».

Эти, пока предварительные, результаты жеребьёвки теперь пройдут расследования и/или текущие юридические процедуры, а затем будут окончательно утверждены УЭФА. Матчи Лиги начнутся с фазы чемпионата 17-19 сентября и закончатся финалом 31 мая в Мюнхене.

© УЭФА / ФК «Монако»

Заявления Тьягу Скуру

Среди 700 присутствовавших на этом ключевом событии в Гримальди Форуме были президент клуба Дмитрий Рыболовлев, вице-президенты Екатерина Сартори Рыболовлева и Хуан Сартори, а также генеральный директор Тьягу Скуру и главный тренер Ади Хюттер.

Тьягу Скуру выразил своё удовлетворение итогами жеребьёвки: «Возможность принять у себя в Монако некоторые команды и отправится в гости к другим – для нас большая радость. Помимо этого, мы также рады, что у нас будет возможность впервые сыграть с загребским «Динамо», а также увидеть то, как игроки, присоединившиеся к нам этим летом, будут проявлять себя в этом турнире. В рамках общего этапа Лиги Чемпионов будет очень важно набирать очки во встречах со всеми соперниками как дома, так и в гостях».

Про поставленные перед собой цели он заявил: «Наша главная цель – выйти в плей-офф (команды, которые займут места с 9-го по 24-е выходят в плей-офф, прим. ред.), а там уже будет видно, как все сложится дальше. Могу вас заверить, что мы полностью сосредоточены на этой цели. Мне нравится это турнир. Я следил за ним из Бразилии в качестве болельщика и теперь продолжаю это делать уже здесь, в Европе.

Мне лично посчастливилось побывать на нескольких матчах в прошлом сезоне. Невероятно наблюдать за тем, какие страсти окружают эти европейские противостояния. Накал и эмоции на пределе. Поэтому я очень рад, что мы окажемся в гуще событий в этом сезоне».

По поводу необходимого уровня для противостояния этим соперникам он сказал: «Очевидно, что для нас это возможность показать, на что мы способны. Нам хочется выступать в Лиге Чемпионов на постоянной основе. Так что мы ставим перед собой задачу вновь оказаться там в следующем сезоне и снова вместе разбирать итоги жеребьевки, как сейчас (улыбается). Выступать в Лиге Чемпионов должно стать для клуба чем-то привычным».

По поводу нового формата Лиги Чемпионов: «Я думаю, что это пойдет турниру на пользу, так как это позволит клубам встретиться с большим количеством соперников из разных стран, с которыми, вполне возможно, ранее им не доводилось играть. Уровень команд также отличается, а это отличная новость для болельщиков, которые станут свидетелями захватывающих противостояний.

Конечно, требуется немного времени, чтобы разобраться в жеребьевке, потому что формат турнира претерпел значительные изменения. Однако я думаю, что это все очень интересно».

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© УЭФА / ФК «Монако»

Лига 1: ФК «Монако» добивается второго успеха, уверенно победив «Лион» на выезде