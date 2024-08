Tutto quello che c’è da sapere sul sorteggio di Champions League dell’AS Monaco

Ecco le otto squadre che affronterà l'AS Monaco in Champions League © UEFA / AS Monaco

Giovedì scorso, al Grimaldi Forum, si è svolto il sorteggio dei gironi della Champions League, rivelando finalmente le otto squadre che l’AS Monaco affronterà nell’edizione 2024-2025. Questa stagione, che segna anche il 10° anniversario della partecipazione del club a questa prestigiosa competizione europea, promette grandi incontri.

Per la prima volta, il sorteggio è stato effettuato da un computer, segnando un passo importante nell’evoluzione della Champions, così come il nuovissimo formato, in cui le squadre non si affronteranno più nei gironi a quattro. Annunciati dalle icone del calcio internazionale Gianluigi Buffon e Cristiano Ronaldo, i risultati per l’AS Monaco sono i seguenti.

Pubblicità

Les Rouge et Blanc dovranno affrontare otto giganti europei, con partite in casa contro il Barcellona, il Benfica, la Stella Rossa e l’Aston Villa. In trasferta, i monegaschi si scontreranno con l’Inter, l’Arsenal, la Dinamo Zagabria e il Bologna.

Ancora provvisori, i sorteggi sono ora soggetti a indagini e/o procedimenti legali in corso, cui seguirà la conferma definitiva da parte della UEFA. Il calendario della Champions League inizierà con queste fasi di campionato martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 settembre, per arrivare alla grande finale di sabato 31 maggio 2025 a Monaco di Baviera.

© UEFA / AS Monaco

I commenti di Thiago Scuro

Tra i 700 personaggi presenti al Grimaldi Forum, c’erano anche il presidente Dmitri Rybolovlev, accompagnato dai vicepresidenti Ekaterina Sartori Rybolovleva e Juan Sartori, nonché dall’amministratore delegato Thiago Scuro e dall’allenatore Adi Hütter.

Thiago Scuro ha espresso la sua gioia dopo il sorteggio: “Siamo molto felici di avere l’opportunità di accogliere alcuni di questi club a Monaco e di giocare in casa degli altri. Ma anche di scoprire nuovi avversari come la Dinamo Zagabria (mai affrontato prima, ndr) e di vedere come i giocatori che sono entrati in squadra quest’estate si comporteranno in questa competizione. In questa fase del campionato, è molto importante fare punti, a prescindere dal fatto che si tratti di una partita in casa o in trasferta e dal tipo di avversario”.

Ha poi parlato delle sue ambizioni: “Il nostro obiettivo principale è raggiungere i playoff (tra il 9° e il 24° posto, ndr), poi vedremo cosa succederà. Ma siamo molto concentrati su questa fase. Amo questa competizione, sia quando la seguivo da tifoso in Brasile, sia ora che sono in Europa.

Ho avuto la fortuna di assistere ad alcune partite della scorsa stagione. È stato incredibile vedere la passione che circonda questi match europei e sentire l’emozione che anima i giocatori e i tifosi. Sono molto contento di poterlo vivere in prima persona quest’anno”.

Per quanto riguarda il livello di prestazioni richiesto per affrontare queste squadre ha dichiarato: “Per noi è un’opportunità per mostrare cosa possiamo fare. L’AS Monaco vuole diventare un habitué della Champions League. Quindi la nostra sfida è quella di esserci anche l’anno prossimo, commentando insieme il sorteggio (sorride). Deve diventare normale per il club giocare in Champions League ogni anno”.

Si è poi espresso sul nuovo formato della Champions League: “Penso che sia uno sviluppo positivo, perché consentirà ai club di affrontare più avversari di paesi diversi e squadre mai affrontate prima. Ci sono anche club di livello diverso, quindi è un bene per la varietà della competizione e per i tifosi.

Ovviamente ci vuole un po’ di tempo per capire il sorteggio, perché il formato cambia molto con le otto partite della fase di campionato e il sistema dei playoff. Ma è molto interessante scoprire tutte le novità”.

Una competizione da non perdere

Il campionato 2024-2025 prenderà il via molto presto e sarà ancora più speciale visto che coincide esattamente con il Centenario dell’AS Monaco. Per non perdersi nulla di questa avventura europea, i tifosi possono acquistare il pacchetto completo Ligue 1 – Champions League disponibile presso la biglietteria online, da cui è possibile anche attivare gli avvisi di vendita dei biglietti.

© UEFA / AS Monaco

Il Principe Alberto II e la Principessa Charlène festeggiano con orgoglio i 100 anni dell’AS Monaco