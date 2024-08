Il Principe Alberto II e la Principessa Charlène festeggiano con orgoglio i 100 anni dell’AS Monaco

Il Principe Alberto II e la Principessa Charlène con la maglia rossa e bianca per giocare in casa e la maglia verde da trasferta © AS Monaco

Domenica 25 agosto, le pagine social della Famiglia Principesca si sono colorate di rosso e bianco per un’occasione molto speciale: il 100° anniversario dell’AS Monaco, la prestigiosa squadra di calcio del Principato.

In questa foto, condivisa sull’account ufficiale del Palazzo del Principe, il Principe Alberto II e la Principessa Charlène appaiono raggianti, con in mano due maglie della squadra di calcio monegasca. La Principessa, elegante come sempre, ha attirato particolarmente l’attenzione durante la foto, scattata nel bel mezzo del Tour de France, per il suo top asimmetrico con motivo zebrato che le svela le spalle con raffinatezza.

Pubblicità

Sotto lo scatto, la Coppia Principesca ha scritto qualche parola affettuosa: “Tanti auguri all’AS Monaco Football per il suo 100° anniversario e congratulazioni a tutta la squadra per la splendida vittoria sul Lione (2-0) di ieri sera”. Il messaggio non solo sottolinea il legame della Famiglia con il Club, ma anche la soddisfazione per la recente vittoria della squadra sull’Olympique Lyonnais.

Con questo gesto, il Principe e la Principessa hanno dimostrato ancora una volta il loro incrollabile sostegno allo sport e al patrimonio sportivo monegasco, rafforzando il legame unico tra la famiglia Grimaldi e l’AS Monaco, che continua a brillare sulla scena internazionale a cento anni dalla sua nascita.

Scoprite le tantissime sorprese dell’AS Monaco per la stagione del suo centenario

100 anni giorno per giorno

Il 23 agosto l’AS Monaco ha spento ufficialmente la sua centesima candelina, segnando un secolo di storia iniziato nel 1924. Nato dalla fusione di diverse associazioni sportive monegasche, tra cui l’Herculis, il primo club calcistico della regione, l’AS Monaco si è affermato come uno dei club più prestigiosi di Francia.

Con un incredibile palmares alle spalle, tra cui otto campionati francesi, cinque Coppe di Francia, quattro trofei di Champions e una Coppa di Lega, il club del Principato ha lasciato il segno nella storia del calcio francese.

Per celebrare lo storico anniversario, l’AS Monaco ha in programma una serie di sorprese per i suoi tifosi nel corso della stagione, che si preannuncia parecchio entusiasmante con il tanto atteso ritorno in Champions League.

L’AS Monaco svela la nuova maglia storica per la prossima stagione