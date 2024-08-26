Князь Альбер II и Княгиня Шарлен с гордостью отмечают 100-летие ФК «Монако»

В воскресенье, 25 августа, странички княжеской семьи в социальных сетях были красно-белыми по очень особому случаю: 100-летию ФК «Монако», престижного футбольного клуба Княжества.

На фотографии, опубликованной в официальном аккаунте княжеского дворца, сияющие Князь Альбер II и Княгиня Шарлен гордо держат две футболки монакского футбольного клуба. Как всегда элегантная Княгиня особо привлекла внимание на этой фотографии, снятой во время Тур де Франс, своим асимметричным полосатым платьем, изящно подчеркивающим её плечи.

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В подписи к фотографии княжеская чета с теплом заявила: «Поздравляем ФК «Монако» с его 100-летием и всю команду с её блестящей победой над «Лионом» вчера вечером (2:0)». Эта подпись подчёркивает не только привязанность княжеской четы к клубу, но также и её удовлетворение недавней победой команды над «Олимпик Лион».

Этим жестом княжеская чета ещё раз засвидетельствовала свою неизменную поддержку спорту и спортивному наследию Монако, таким образом укрепляя уникальные связи семьи Гримальди с ФК «Монако», который продолжает блистать на международной арене, спустя 100 лет после своего основания.

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100 лет день в день

23 августа ФК «Монако» официально отпраздновал своё столетие, отметив вековую историю клуба, начавшуюся в 1924 году. Зародившись в результате слияния нескольких спортивных ассоциаций, включая «Эркулис», первый футбольный клуб региона – ФК «Монако» – со временем стал одним из самых престижных клубов Франции.

Впечатляющий список наград – восемь титулов чемпиона Франции, пять Кубков Франции, четыре Суперкубка Франции и Кубок французской Лиги – позволили ФК «Монако» оставить свой неизгладимый след в истории французского футбола.

На празднование этого исторического юбилея ФК «Монако» приготовил много сюрпризов для своих болельщиков на весь сезон, который обещает быть захватывающим с долгожданным возвращением клуба в Лигу чемпионов.

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