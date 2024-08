Cristiano Ronaldo, icône mondiale du football, est attendu à Monaco

Ce jeudi 29 août, le Grimaldi Forum sera le théâtre d’un hommage exceptionnel rendu à Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de l’UEFA Champions League. À l’occasion du coup d’envoi de la saison 2024/25 des compétitions interclubs masculines de l’UEFA, l’attaquant portugais recevra une distinction spéciale pour célébrer son héritage extraordinaire dans la compétition la plus prestigieuse du football européen.

Les 29 et 30 août, plus de 700 invités, dont des représentants de clubs européens, des membres de la famille du football européen, des légendes du football et des médias, se rendront à Monaco pour le coup d’envoi annuel de la saison des compétitions interclubs masculines de l’UEFA, qui aura lieu au Grimaldi Forum.

Le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, s’apprête à remettre à Cristiano Ronaldo une récompense très spéciale lors du tirage au sort de la phase de championnat de la Ligue des champions ce jeudi, à 18h00. Cet honneur souligne non seulement les accomplissements du joueur, mais aussi son influence durable sur le football mondial.

« Cristiano Ronaldo est l’une des étoiles les plus brillantes dans la constellation de l’UEFA Champions League. Ses réalisations extraordinaires en matière de buts dans la compétition semblent destinées à résister à l’épreuve du temps, posant un défi remarquable pour les générations futures. Son excellence soutenue au plus haut niveau témoigne de sa quête incessante de distinctions tant collectives qu’individuelles.

Sur plus de deux décennies, il a continuellement évolué et affiné son jeu tout en conservant une passion juvénile pour marquer et célébrer des buts. Son professionnalisme, son éthique de travail, sa dévotion et sa capacité à briller sur la plus grande scène sont des qualités que les footballeurs du monde entier devraient aspirer à imiter », a déclaré Aleksander Čeferin avec admiration.

Si l’attaquant du Al-Nassr FC accepte l’invitation et se rend effectivement en Principauté, cette distinction sera un moment marquant où le monde du football honorera l’un de ses plus grands ambassadeurs. Et avec un peu de chance, les fans auront également l’opportunité d’apercevoir leur plus grande idole.

🇲🇨 We're in Monaco this week for the #UCL, #UEL and #UECL league phase draws!



Don't miss any of it and watch it live on #UEFAtv: ⬇️ — UEFA (@UEFA) August 27, 2024

Une carrière légendaire

Avec 140 buts inscrits en 183 apparitions, Cristiano Ronaldo a réécrit l’histoire de l’UEFA Champions League. Ce parcours impressionnant l’a vu surpasser ses plus grands rivaux, notamment Lionel Messi, qu’il devance de 11 buts, et Robert Lewandowski, à 46 buts derrière lui. Mais ce ne sont pas seulement les chiffres qui parlent en faveur de Ronaldo, c’est aussi sa capacité à briller lors des moments les plus cruciaux.

Au cours de sa carrière, Cristiano Ronaldo a été sept fois le meilleur buteur de la Champions League, un record inégalé à ce jour. Il détient également le record du plus grand nombre de buts en une seule saison avec 17 réalisations en 2013/14, dont un but décisif lors de la victoire en finale contre l’Atlético de Madrid.

✨ UEFA Champions League all-time top scorer ✨



🏆 Record #UCL golden boot in seven different seasons

🏆 Record 17 goals in a single campaign

🏆 Record 140 goals in 183 games

@Cristiano will receive a special award from UEFA president Aleksander Čeferin this week in Monaco! — UEFA (@UEFA) August 27, 2024

Avec cinq titres de Champions League à son actif – un avec Manchester United et quatre avec le Real Madrid – Ronaldo est devenu le premier joueur à remporter cinq fois la compétition depuis l’instauration du nouveau format en 1992. Il est également le seul joueur à avoir marqué dans trois finales différentes (2008, 2014, 2017).

Le multiple lauréat du Ballon d’Or et du joueur masculin de l’année de l’UEFA est également le meilleur buteur de tous les temps dans toutes les compétitions de clubs de l’UEFA (145 buts, 197 apparitions) ainsi que le joueur le plus prolifique de tous les temps dans le football international masculin (130 buts, 212 apparitions).

Une nouvelle page à écrire

Alors que Ronaldo s’apprête à recevoir cet hommage, le tirage au sort de la phase de championnat de l’UEFA Champions League marquera également le début d’une nouvelle ère pour la compétition, avec un nouveau format de championnat. Les supporters du monde entier attendent avec impatience de voir quels nouveaux défis attendent leurs équipes favorites, dont l’AS Monaco, et si quelqu’un pourra un jour égaler les exploits de Ronaldo sur la plus grande scène du football européen.

Par ailleurs, Gianluigi Buffon, ancien gardien de but légendaire de l’équipe d’Italie, se verra décerner le prestigieux Prix du Président de l’UEFA 2024, en reconnaissance de sa carrière exceptionnelle et de sa contribution au football mondial.

Le 𝙣𝙤𝙪𝙫𝙚𝙖𝙪 format des compétitions européennes débute le mois prochain! 😍 #UCL #UEL #UECL



Tirage de la phase de Ligue le 2️⃣9️⃣ août 🤩 pic.twitter.com/YgEslWy4jU — L'UEFA 🇫🇷 (@UEFAcom_fr) August 1, 2024

